Inti Raymi, Perú revive la ancestral Fiesta del Sol

jueves 18 de junio de 2026 , 09:45h

Cada 24 de junio, el Inti Raymi transforma la ciudad de Cusco, en Perú, en el epicentro de una de las celebraciones culturales más emblemáticas y espectaculares de América Latina. Considerada la festividad más importante del antiguo Imperio Inca, la Fiesta del Sol coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur y rinde homenaje al dios Inti, máxima divinidad solar de la tradición andina.

La celebración reúne cada año a miles de visitantes nacionales e internacionales que viajan hasta la antigua capital del Tahuantinsuyo para vivir una experiencia única que combina historia, espiritualidad, tradición y patrimonio cultural. La ceremonia principal se desarrolla en tres escenarios históricos fundamentales:

El Qorikancha, antiguo Templo del Sol, fue uno de los recintos sagrados más importantes del Imperio Inca. Dedicado al culto de Inti, el dios del Sol se convirtió en uno de los principales centros religiosos del Tahuantinsuyo.

La Plaza de Armas de Cusco fue uno de los principales espacios ceremoniales, políticos y sociales del Tahuantinsuyo. En ella se celebraban festividades religiosas, actos oficiales y grandes reuniones públicas.

Saqsaywaman es un monumental complejo arqueológico situado en las colinas que dominan Cusco. Reconocido por sus impresionantes muros megalíticos, es también el escenario principal de la representación contemporánea del Inti Raymi.

Durante la jornada, cientos de actores, músicos y bailarines recrean rituales ancestrales, ofrendas, ceremonias sagradas y tradiciones del Imperio Inca en una puesta en escena que revive el esplendor de la civilización andina. La ceremonia central, celebrada en Saqsaywaman, consta de las siguientes partes:

Las Danzas de los Cuatro Suyos representan a las cuatro regiones del Tahuantinsuyo (Collasuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo y Contisuyo) mediante danzas tradicionales, música y vestimenta colorida que simbolizan la unidad del imperio.

Durante el Saludo al Sol, el Inca, acompañado de la Coya y su séquito, entona una canción sagrada en honor al dios Sol, dando inicio a la ceremonia principal del Inti Raymi.

En el Sacrificio de la llama, el sumo sacerdote (Willaq Uma) realiza la simulación del ritual ceremonial de una llama negra en presencia del Inca, cuyas vísceras son interpretadas como augurios sobre el destino del Tahuantinsuyo. (El sacrificio es estrictamente simbólico, sin daño a los animales.)

En el Rito de la chicha, el Inca ofrece chicha en un kero de oro al dios Sol como muestra de respeto, vertiendo parte del líquido en una canaleta ceremonial hacia el Qoricancha y compartiendo el resto en un brindis ritual.

El Rito del Fuego Sagrado se desarrolla mediante el encendido del fuego, a través del reflejo del sol, en un brazalete de oro sobre un lecho de lana, simbolizando la energía y protección del Sol sobre el Inca y su pueblo.

En el Rito del Sankhu (pan sagrado) los sacerdotes presentan panecillos de maíz que son bendecidos por el sumo sacerdote y, posteriormente, compartidos por el Inca y su séquito como símbolo de comunión y prosperidad.

Más allá del día principal, Cusco vive durante toda la semana un ambiente festivo con pasacalles, ferias artesanales, puestos para disfrutar de la gastronomía y actividades culturales que convierten el Inti Raymi en una auténtica inmersión en la cultura peruana. Así, la celebración se ha consolidado como uno de los mayores atractivos turísticos del país y una fecha clave dentro del calendario cultural del Perú.