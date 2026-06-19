Arranca la temporada de turismo de festivales con las primeras citas de Conciertos del Xacobeo

viernes 19 de junio de 2026 , 10:00h

Galicia abre las puertas del verano con una intensa programación musical de la mano de los Concertos do Xacobeo, la iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia que continúa consolidando a la comunidad como uno de los grandes destinos de la música en directo.

Después de una primavera de eventos destacados como Jaleo! y Wake Up! en Santiago de Compostela y Ouren Sound en Ourense, así como del inicio de ciclos especiales que continuarán con diversas citas a lo largo del año como Maresía, Underfest Xacobeo, Pulsacións Sonoras, Coruña Sounds o Intermodal, las grandes citas previstas para finales de junio y comienzos de julio —O Son do Camiño, Noites do Porto, Galicia Fest, Resurrection Fest y Tom Jones en el Gozo Festival, entre otras— marcan el arranque de la temporada estival y convertirán Galicia en un gran escenario al aire libre capaz de ofrecer experiencias musicales para públicos muy diversos. La programación combina artistas internacionales de primer nivel, referentes nacionales y una destacada representación del talento gallego, al tiempo que contribuye a la llegada de visitantes, a la dinamización turística de las distintas localidades y a la generación de actividad económica en sectores como la hostelería, el comercio, el transporte o los servicios culturales.

La primera gran cita será O Son do Camiño, que celebrará una nueva edición en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela los días 18, 19 y 20 de junio. Considerado uno de los festivales más relevantes del panorama musical estatal, volverá a reunir a más de 125.000 personas en torno a un cartel que supera las 40 actuaciones y que contará con figuras internacionales como Linkin Park, Katy Perry, Biffy Clyro o Afrojack, además de artistas estatales de referencia como Dani Martín, Lola Índigo, Guitarricadelafuente o los gallegos Sen Senra y Carlos Ares. Desde su nacimiento en 2018, O Son do Camiño se ha convertido en uno de los principales motores del turismo musical en Galicia, atrayendo público procedente de múltiples comunidades autónomas y de distintos países y contribuyendo a proyectar internacionalmente Santiago de Compostela y el Monte do Gozo como uno de los grandes recintos musicales de Europa.

A Coruña será la protagonista entre el 22 de junio y el 5 de julio con la celebración de la sexta edición de Noites do Porto. Durante las dos semanas de conciertos, el público podrá disfrutar de 25 actuaciones entre las que destacan Xoel López (23 de junio), The Horrors (27 de junio), Curtis Harding (30 de junio), Monsieur Periné (1 de julio) o María José Llergo (2 de julio). La cita se consolida como una de las propuestas culturales más singulares del calendario coruñés y refuerza el atractivo de la ciudad durante el inicio de la temporada turística.

También a finales de junio, los días 26 y 27, Vigo acogerá la segunda edición del Galicia Fest, un festival que nació con la vocación de convertirse en un referente del norte peninsular para el público joven. En esta edición, el evento contará con la presencia de La Reina del Flow, fenómeno internacional surgido de la exitosa serie homónima, además de artistas como Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers, Miriam Rodríguez, Sabela, Fredi Leis, Marlena o Vera Fauna.

Ya en julio, Galicia volverá a captar la atención de los seguidores de la música más allá de sus fronteras con la celebración del Resurrection Fest, que tendrá lugar en Viveiro entre los días 1 y 4. El festival, considerado uno de los más importantes de Europa en los ámbitos del rock, el metal y el punk, celebra su vigésimo primera edición con uno de los carteles más destacados de su historia y más de 80 bandas participantes. Iron Maiden, Limp Bizkit, Marilyn Manson y Sabaton encabezan una programación que volverá a convertir A Mariña lucense en un punto de encuentro para miles de asistentes llegados de toda España y de otros países.

Otra de las grandes citas de este inicio del verano llegará de la mano del Gozo Festival, que continúa apostando por acercar a Galicia artistas internacionales de primer nivel a lo largo de todo el año. El próximo 2 de julio, el Coliseum de A Coruña recibirá a Tom Jones, una de las grandes leyendas de la música popular contemporánea. A sus 85 años y tras más de seis décadas de carrera, el artista galés continúa llenando recintos de todo el mundo gracias a su voz inconfundible y a un repertorio que forma parte de la historia de la música internacional.

En conjunto, estos festivales ejemplifican la capacidad de la música para actuar como motor económico, turístico y social, favoreciendo la llegada de visitantes, la creación de empleo y la dinamización de los territorios que acogen los eventos.

Junto a estas grandes citas, destacan también el evento de reciente creación Petra Rosa Festival (del 25 al 28 de junio en O Porriño, con Pablo López, Antonio Orozco, Sergio Dalma y Bresh) o el concierto de la estrella de la música urbana Hard GZ en Ourense el 20 de junio.

Más allá de Galicia

Los Concertos do Xacobeo amplían su proyección más allá de las fronteras de la Comunidad apoyando iniciativas vinculadas a los valores culturales y territoriales del Camino de Santiago. Es el caso de Musicamino, que se celebrará entre el 26 y el 28 de junio en Villafranca del Bierzo, en la provincia de León, y que combina música, patrimonio, vino y experiencia jacobea en un entorno singular. El cartel reúne a artistas como Loquillo, La La Love You, Miss Caffeina, León Benavente, Ángel Stanich, Besmaya o Chiquita Movida.

Los Concertos do Xacobeo, un mapa sonoro diverso y plural

La Xunta de Galicia continúa firme en su objetivo de situar a la comunidad gallega como destino turístico de grandes eventos musicales a través de los Concertos do Xacobeo, un programa amplio y plural impulsado por Turismo de Galicia.

La apuesta por la calidad y la diversidad de gustos y estilos para diferentes generaciones de público constituye un atractivo único del programa que, de enero a diciembre de este 2026, trae a Galicia más de 800 artistas internacionales, nacionales y gallegos de todos los géneros. Hasta el momento, los Concertos do Xacobeo financian más de 100 eventos que se desarrollan a lo largo de los 12 meses en las cuatro provincias gallegas, de los cuales 48 tienen lugar en la provincia de A Coruña, 42 en Pontevedra, 16 en Ourense y 8 en Lugo. Uno de los grandes valores de la marca es su capacidad para desestacionalizar la actividad cultural y turística, extendiendo la programación durante todo el año más allá de la temporada alta.