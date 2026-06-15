Wizz Air junto a la cantante INNA lanzan una campaña musical para el verano

lunes 15 de junio de 2026 , 10:30h

Coincidiendo con el inicio de la temporada alta de viajes, Wizz Air e INNA presentan “Wizz Away”, un tema que celebra la espontaneidad de las escapadas, la libertad de descubrir nuevos destinos y la emoción de los viajes que marcan el verano. Con millones de españoles preparando sus vacaciones, la canción aspira a convertirse en la banda sonora de quienes buscan nuevas experiencias dentro y fuera de Europa.

El tema ya está disponible en Spotify, Apple Music y YouTube, y se acompaña de un videoclip oficial que se estrenará la noche del viernes 12 de junio. La pieza audiovisual transmite una energía vibrante y optimista que invita a reservar la próxima escapada urbana, organizar un viaje entre amigas o lanzarse a la aventura soñada.

El videoclip, dirigido por Bogdan Păun, con dirección de fotografía de Gosh y producción de Loops Production, ha sido rodado en Bucarest y en el Aeropuerto Internacional Henri Coandă (Otopeni), reforzando el espíritu dinámico y viajero del proyecto.

“Viajar es una de las fuentes más poderosas de alegría, inspiración y conexión humana. En Wizz Air vemos cada día cómo los viajes acercan a las personas a los lugares con los que sueñan y a las personas que quieren”, explica Tommy Seres, Senior Brand Manager de Wizz Air. “Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a más de 80 millones de pasajeros este año, estamos encantados de celebrar el verano con este tema y orgullosos de que haya inspirado la última canción de INNA”.

Por su parte, INNA, una de las artistas más influyentes de Europa del Este y referente global del pop electrónico, destaca que “Wizz Away” refleja su pasión por viajar: “Cada nuevo destino me aporta inspiración, energía e historias que se quedan conmigo. Quería que esta canción transmitiera esa sensación de libertad, emoción y aventura que acompaña a descubrir el mundo. Espero que se convierta en la banda sonora del verano para quienes quieran explorar y crear recuerdos inolvidables”.