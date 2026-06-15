El Mundial 2026 impulsa la proyección internacional de Jordania

lunes 15 de junio de 2026 , 10:15h

Su primera participación mundialista impulsa la proyección global del país y acerca la cultura, la historia y la hospitalidad de Jordania a nuevos viajeros internacionales.

Por primera vez en su historia, Jordania competirá en la Copa Mundial de la FIFA™, un hito para el país tras más de cuatro décadas de aspiraciones y 11 campañas de clasificación. Conocida entre sus aficionados como Al-Nashama (“Los Valientes”), Jordania llega al torneo de 2026 como una de las cuatro selecciones que debutan en una Copa Mundial.

Jordania logró su clasificación el 5 de junio de 2025, tras una contundente victoria por 3-0 frente a Omán, y llega al torneo después de haber sido subcampeona en la Copa Asiática de la AFC 2023. Dirigida por el seleccionador Jamal Sellami y capitaneada por Ihsan Haddad, la selección cuenta con jugadores destacados como la estrella de la Ligue 1 Musa Al-Taamari, el prolífico delantero Ali Olwan y el defensa Yazan Al-Arab.

Los partidos de Jordania en el Grupo J serán los siguientes:

16 de junio: Austria vs. Jordania en Levi’s Stadium, Santa Clara, California

22 de junio: Jordania vs. Argelia en Levi’s Stadium, Santa Clara, California

27 de junio: Jordania vs. Argentina en AT&T Stadium, Arlington, Texas

“Cuando Jordania salte al terreno de juego en el mayor escenario deportivo del mundo, millones de espectadores descubrirán no solo a una selección de fútbol con talento, sino también un destino extraordinario, rico en historia, cultura y hospitalidad”, señalan desde Jordan Tourism Board.

Aunque muchos viajeros españoles conocen Jordania por Petra, Patrimonio Mundial de la UNESCO y una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, el país ofrece mucho más: desde los espectaculares paisajes desérticos de Wadi Rum y las aguas terapéuticas del mar Muerto hasta la vibrante cultura gastronómica y de cafés de Amán, el buceo de primer nivel en Aqaba o el reconocido Jordan Trail.

El torneo sitúa a Jordania ante una audiencia global en un momento especialmente oportuno. Para el mercado español, el destino cuenta con conexiones directas operadas por Royal Jordanian. Los viajeros españoles pueden obtener el visado a la llegada, mientras que el Jordan Pass incluye la tasa del visado, la entrada a Petra y el acceso a más de 40 lugares de interés. Sin embargo, lo que los viajeros se llevan consigo no es solo un monumento, sino la hospitalidad: largas comidas, té intenso, cielos imponentes sobre el desierto y una cultura construida en torno a la bienvenida al viajero. La Copa Mundial ofrece una oportunidad excepcional para descubrir Jordania en uno de sus momentos más abiertos y alegres: un país en plena celebración.

Celebraciones en torno a la participación de Jordania

Como parte de las celebraciones en torno a este debut histórico, el Jordan Tourism Board organizará diferentes acciones culturales en Estados Unidos coincidiendo con los partidos de la selección. En Arlington, Texas, Jordan House reunirá del 25 al 27 de junio a aficionados, familias y comunidades locales con retransmisiones en directo, gastronomía jordana, música, danza tradicional Dabke, actividades infantiles y experiencias inmersivas en torno al patrimonio y la hospitalidad del país.

Además, los días 21 y 22 de junio, el San Jose Convention Center acogerá una experiencia Jordan House vinculada al partido Jordania vs. Argelia, con programación cultural, gastronomía, entretenimiento en directo y actividades para aficionados. En el norte de California, la Jordanian Fans Association of San Francisco, con el apoyo del Jordan Tourism Board, organizará también diferentes encuentros comunitarios en torno a los dos partidos que Jordania disputará en Levi’s Stadium.

Todas estas experiencias aprovechan la creciente conectividad directa entre Jordania y Norteamérica: Royal Jordanian opera vuelos directos entre Amán y Nueva York-JFK, Chicago, Washington DC, Detroit y Montreal, a los que se suma desde mayo de 2026 la nueva ruta directa desde Dallas-Fort Worth.