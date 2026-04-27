Stopover de TAP Air Portugal, premiado por octavo año por Global Traveler

lunes 27 de abril de 2026 , 10:00h

TAP Air Portugal ha sido galardonada con el premio al Mejor Programa de Stopover por octavo año consecutivo en la 14ª edición de los Global Traveler Leisure Lifestyle Awards. Este reconocimiento pone de relieve la popularidad y el valor del programa Portugal Stopover de TAP entre los viajeros internacionales.

La 14ª edición de los Global Traveler Leisure Lifestyle Awards se celebró el pasado 20 de abril en Miami y reconoció a las principales marcas del sector turístico en función de los votos de sus lectores.

Los Global Traveler Leisure Lifestyle Awards, que se celebran anualmente, se conceden exclusivamente a través de los votos de los lectores de la revista Global Traveler, recogidos mediante votación abierta, y reflejan de forma fiel las preferencias y experiencias reales de los viajeros.

El programa Portugal Stopover de TAP permite a los clientes disfrutar de una parada en Portugal, tanto en el trayecto de ida como de vuelta, de hasta diez días de duración, sin coste adicional en la tarifa aérea. Los pasajeros de TAP pueden descubrir los animados barrios de Lisboa, el encanto histórico de Oporto o explorar otros destinos del país, como sus playas, regiones vinícolas y enclaves culturales, añadiendo valor y flexibilidad a su viaje.

Además, los clientes reciben un 25 % de descuento en un vuelo doméstico, por ejemplo, a Azores o Madeira, así como descuentos y ventajas con más de 150 socios, entre los que se incluyen hoteles, restaurantes, actividades, excursiones, museos, espacios culturales, tiendas y mucho más.

“Es un honor recibir este reconocimiento por octavo año consecutivo. Este premio refuerza el compromiso de TAP con la creación de experiencias de viaje memorables y constituye un sólido testimonio por parte de los pasajeros, que valoran la flexibilidad y la autenticidad de nuestra aerolínea”, afirmó Fernanda Ottavio, Market Manager de TAP para Estados Unidos, quien recogió el galardón.