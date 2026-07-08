Bodegas Franco-Españolas rinde homenaje al cine más gamberro de los 80

miércoles 08 de julio de 2026 , 09:00h

Hubo una época en la que el cine no tenía miedo a ser imprevisible. "Los 80 más gamberros: comedia, monstruos y viajes en el tiempo" ha marcado la XII edición del Cine de Verano de Bodegas Franco-Españolas, que volverá a convertir sus jardines en uno de los escenarios culturales imprescindibles del verano riojano. Cuatro películas de culto procedentes de Estados Unidos, Francia y España invitan a recorrer una década en la que el cine popular apostó por la imaginación, el humor y las historias capaces de convertirse en iconos de varias generaciones.

El ciclo, que comenzará el jueves 9 de julio, y continuará los siguientes tres jueves del mes, mantendrá el formato de ediciones anteriores. Los asistentes podrán acceder al recinto desde las 19:30 horas para disfrutar del gastrobar y de los vinos Bordón y Diamante antes del inicio de cada proyección, previsto para las 22:00 horas, coincidiendo con la puesta de sol.

Y de nuevo este año, cada película contará con un cóctel de vino exclusivo, diseñado por el equipo de El Muelle de Carga para trasladar a la copa el carácter de cada historia y completar una noche en la que cine, gastronomía y vino vuelven a darse la mano.

La primera cita será Gremlins (Joe Dante, 1984), una de las películas más emblemáticas de la cultura popular estadounidense. Mezcla de comedia, terror y fantasía, convirtió a Gizmo en un icono de los años ochenta y continúa siendo una referencia por su capacidad para divertir a públicos de todas las edades. El gancho perfecto para refrescarse con la primera copa de (No)Zurracapote Spritz, con base de Bordón Rosado, azahar y bitter de melocotón.

El 16 de julio llegará Tres solteros y un biberón (Coline Serreau, 1985), una de las grandes comedias francesas de la década. Ganadora de tres Premios César y nominada al Óscar, combina humor, ternura y elegancia en una historia que conquistó al público internacional. Película acompañada de La Mula de El Muelle, una versión del clásico Moscow Mule con acento riojano, con base seca de Bordón Blanco, cítricos y punto picante del jengibre y la ginger beer.

La tercera sesión, el jueves 23 de julio, estará dedicada a Regreso al futuro (Robert Zemeckis, 1985), probablemente una de las aventuras más influyentes de la historia del cine. El viaje de Marty McFly y Doc Brown continúa fascinando cuarenta años después. Película que se disfrutará con un coctel potente: El tinto de nuestro verano, con Bordón Crianza, combinado con un sirope de fresa y pepino, y la chispa de la ginger ale.

El ciclo concluirá el 30 de julio con Amanece, que no es poco (José Luis Cuerda, 1989), una obra imprescindible del cine español que convirtió el surrealismo en una forma única de entender la comedia. Sus personajes excéntricos y sus diálogos convertidos en frases de culto pondrán el broche final con Diamantonic de Manzana, un spritz aromático y ligero con Diamante semidulce, mezclado con la frescura de la manzana, el toque de flor de saúco y la tónica.

Todo un recorrido, en versión original subtitulada en español, por una década que hizo de la originalidad una de sus mayores virtudes.

Elena Pilo, directora de Franco-Españolas Vino y Experiencias, explica que "esta actividad ya forma parte del verano de muchas personas en Logroño. Nos gusta pensar que no solo proponemos una cartelera, sino una forma de disfrutar de las noches de julio. Este año hemos querido viajar a una década en la que el cine era imaginativo, irreverente y tremendamente divertido. Son películas que siguen reuniendo a distintas generaciones alrededor de una pantalla, y eso es exactamente lo que ocurre cada verano en nuestros jardines."