Japón, Australia e Islandia encabezan la lista de destinos soñados por los españoles

miércoles 08 de julio de 2026 , 08:00h

Con el verano ya en su pleno apogeo, la planificación de los viajes en este periodo arroja datos que resaltan novedades relevantes, y es que el viajero español ha dejado de responder a un único patrón. En plena temporada de verano, se observa un turista nacional cada vez más atrevido a la hora de cruzar fronteras. Un nuevo estudio de Travellyze, la plataforma de inteligencia turística de Hopscotch Groupe, revela que el 26% de los españoles planifica al menos un viaje internacional de larga estancia (5 días o más) durante los meses de verano.

Un nuevo perfil de turista: la búsqueda del choque cultural y la experiencia diferenciadora

La radiografía de las intenciones de viaje refleja un cambio de mentalidad. Quienes deciden volar lejos ya no buscan únicamente el descanso, sino también el contraste cultural y las nuevas aventuras. Si hay un destino que concentra el deseo del viajero español este verano, ese es Japón, que encabeza el ranking de intención de visita con un 9,7% de los encuestados del último estudio de Travellyze. Le siguen muy de cerca países con paisajes imponentes, con oportunidades para realizar grandes aventuras como Australia (9,5%) e Islandia (8,4%).

Este creciente interés por países como estos, responde a una nueva mentalidad del viajero que, tras haber recorrido Europa, busca ahora nuevos horizontes para descubrir. Un reflejo cotidiano de esta tendencia es el auge del turismo en pareja, especialmente entre quienes viajan por su luna de miel, lo cual explica en gran medida por qué entornos históricos como las calles de Kioto reciben a tantos españoles durante la temporada estival y el inicio del otoño.

Proximidad y larga estancia: dos formas complementarias de viajar

El estudio muestra una buena relación entre los deseos aspiracionales y el comportamiento real del mercado. Cuando se centra el análisis en los destinos a los cuales han viajado los españoles en los últimos 12 meses, los vecinos europeos dominan de forma contundente: Francia (22%) y Portugal (18%) lideran el ranking, seguidos de Italia (17%) y Marruecos (13%).

Lejos de ser una contradicción, los datos demuestran que el consumidor español segmenta su año turístico: mantiene a Francia y Portugal como opciones indiscutibles para escapadas de proximidad, turismo recurrente o estancias cortas, mientras aísla y planifica durante este periodo y con meses de antelación sus viajes de larga distancia y aventura hacia destinos del Pacífico, el Ártico o el Mediterráneo oriental.

Septiembre: se extiende el verano en búsqueda de menor masificación

Otro de los hallazgos más significativos del informe es el protagonismo de septiembre, elegido por el 19% de los encuestados frente al 18,9% de agosto. Esta consolidación del mes de septiembre evidencia una optimización del presupuesto y del tiempo vacacional, buscando tarifas más competitivas y menor volumen de turistas.

Sin embargo, este dato trae aparejado un matiz importante: el grueso del turismo familiar está condicionado por el calendario escolar y se sigue concentrado en julio y agosto. El impulso de septiembre responde, por tanto, a la madurez de perfiles específicos identificados en el estudio: los jóvenes de 18 a 29 años (23,2% de la muestra) y los adultos de 30 a 49 años (que suman el 43,5%) que viajan sin hijos. Se trata de profesionales con mayor flexibilidad laboral que prefieren retrasar sus vacaciones para disfrutar, además, de un clima más favorable en destinos de larga distancia donde el verano centroeuropeo suele ser extremo.

Viajar: una inversión que ya es prioritaria en el presupuesto anual

El viajero que decide cruzar fronteras considera sus vacaciones como una inversión esencial en su bienestar personal. De hecho, más de la mitad de los encuestados (55,4%) planea destinar entre 850 y 4.199 euros al año a viajar. Este nivel de gasto medio-alto refleja una realidad clara: a pesar del aumento generalizado en el coste de vida, viajar sigue siendo una de las prioridades más cuidadas por los españoles, quienes ahora organizan su presupuesto de una forma mucho más inteligente y estratégica.