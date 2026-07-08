El turismo de golf impulsa 30.000 millones en inversión inmobiliaria en Andalucía

miércoles 08 de julio de 2026 , 09:15h

Andalucía concentra 123.409 turistas de golf propietarios de vivienda, cuyo patrimonio inmobiliario supera los 30.159 millones de euros, la cifra más elevada de España y muy por encima de otras comunidades con una importante tradición golfística como la Comunidad Valenciana (17.592 millones de euros), Cataluña (11.629 millones), Canarias (10.435 millones) o Baleares (6.992 millones). En conjunto, Andalucía concentra más de un tercio de toda la inversión inmobiliaria vinculada al turismo de golf en España, consolidándose como el principal mercado residencial asociado a este deporte.

Este liderazgo explica el desarrollo de proyectos como Velvet Green Residences, el nuevo residencial de Jamena Development en San Roque Club, uno de los destinos de golf más prestigiosos del sur de Europa. La Costa del Sol y el litoral de Cádiz concentran la mayor oferta de golf del país, con más de un centenar de campos repartidos por Andalucía y algunos de los recorridos más reconocidos a nivel internacional, convirtiendo esta zona en uno de los principales destinos de golf del mundo y en un referente para el comprador residencial de alto nivel.

Según un informe de la Asociación Española de Campos de Golf, La relación entre el golf y el mercado inmobiliario resulta especialmente significativa. Mientras que únicamente el 5,7% del turismo internacional convencional termina adquiriendo una vivienda en España, ese porcentaje asciende hasta el 27% entre los turistas de golf, multiplicando por cinco la probabilidad de convertirse en comprador residencial.

Un destino pensado para el comprador internacional

Para José Andrés Mena, CEO de Jamena Construcciones, estos datos confirman una tendencia que la compañía lleva años observando en el mercado residencial de alta gama. "Muchos de nuestros clientes son aficionados al golf y buscan mucho más que una vivienda. Buscan tranquilidad, privacidad, naturaleza y un estilo de vida muy determinado. Precisamente por eso apostamos por San Roque Club, un enclave con una tradición golfística extraordinaria, campos de primer nivel y una baja densidad urbanística que responde perfectamente al perfil de comprador al que nos dirigimos".

El CEO destaca además que el proyecto nace en un entorno muy diferente al de otros destinos consolidados. "San Roque Club representa muy bien ese concepto de lujo discreto que cada vez demandan más nuestros clientes internacionales. Es un lugar donde el paisaje, la privacidad y la calidad de vida tienen tanto peso como la propia vivienda. Velvet Green Residences ha sido concebido precisamente para integrarse en ese entorno y ofrecer una experiencia residencial difícil de encontrar en otros puntos del Mediterráneo".

Velvet Green, un residencial concebido para vivir el golf

Velvet Green supondrá una inversión superior a los 70 millones de euros y estará formado por 40 viviendas de alta gama situadas en primera línea de golf dentro de San Roque Club. Diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura TOBAL Arquitectos, el residencial ofrecerá viviendas de amplias dimensiones, arquitectura contemporánea y unas completas zonas comunes con piscinas exteriores e interiores, spa, gimnasio, espacios wellness, coworking y jardines integrados en el paisaje mediterráneo.

El proyecto constituye el segundo gran desarrollo residencial promovido por Jamena Development tras Ikkil Bay, el exclusivo residencial de villas en altura frente al mar que contribuyó a posicionar a Estepona entre los grandes destinos residenciales de lujo del Mediterráneo.

El golf, uno de los grandes motores del mercado residencial

El auge del mercado inmobiliario vinculado al golf encuentra su explicación en el propio perfil del comprador. El turista de golf presenta un gasto medio diario superior al del turismo convencional, realiza estancias más largas y muestra un elevado grado de fidelización con el destino, factores que favorecen posteriormente la adquisición de una segunda residencia o incluso el establecimiento de una residencia permanente.

En España, el golf genera un impacto económico cercano a los 16.000 millones de euros, mantiene 132.994 puestos de trabajo y representa aproximadamente el 3% del PIB si se tienen en cuenta sus efectos directos, indirectos e inducidos.

Además, 8,9 de cada 10 euros que genera el turismo de golf se gastan fuera del propio campo, impulsando sectores como la restauración, el comercio, los servicios profesionales, el mantenimiento de viviendas, la hostelería o el mercado inmobiliario.

San Roque Club, uno de los grandes referentes del golf europeo

Con más de tres décadas de historia, dos recorridos de competición y un entorno natural privilegiado, San Roque Club se ha consolidado como uno de los complejos residenciales y deportivos más prestigiosos del sur de Europa.

Su baja densidad urbanística, la calidad de sus instalaciones, la privacidad de sus urbanizaciones y su cercanía tanto a Sotogrande como a la Costa del Sol lo convierten en uno de los enclaves más demandados por compradores internacionales que buscan una vivienda vinculada al deporte, la naturaleza y un estilo de vida tranquilo y exclusivo.