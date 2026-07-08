Andrew Garfield luce el nuevo IWC Ingenieur Automático 35 en Wimbledon 2026

miércoles 08 de julio de 2026 , 08:30h

El actor británico-estadounidense Andrew Garfield fue uno de los protagonistas de la sexta jornada de Wimbledon 2026, donde fue visto luciendo una de las últimas novedades de IWC Schaffhausen: el Ingenieur Automático 35, un modelo de acero inoxidable de 35 milímetros con una llamativa esfera en color aguamarina.

Presentado recientemente por la manufactura suiza, este reloj aporta una nueva interpretación de la colección Ingenieur gracias a una esfera de intenso tono aguamarina que transmite frescura y un marcado carácter estival. Inspirado en el icónico diseño creado por Gérald Genta, el modelo mantiene los rasgos que han convertido a esta colección en un referente de la relojería deportiva de lujo, como la característica esfera con patrón Grid, el brazalete integrado y los cuidados acabados que reflejan la excelencia artesanal de IWC.

Con una caja de acero inoxidable de 35 mm, el Ingenieur Automático 35 combina elegancia, proporciones equilibradas y un estilo contemporáneo, reinterpretando uno de los diseños más emblemáticos de la firma para adaptarlo a las tendencias actuales sin perder su identidad.

Garfield llevó esta pieza durante su asistencia a la exclusiva suite de Ralph Lauren en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, donde disfrutó de la jornada del torneo londinense. Para la ocasión, el actor completó su imagen con un estilismo firmado por Ralph Lauren, en una combinación de elegancia clásica y relojería de alta gama que no pasó desapercibida.