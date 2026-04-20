Fundación ORCAM y Alondra de la Parra presentan el festival Escena Escorial

lunes 20 de abril de 2026 , 09:30h

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (Fundación ORCAM) ha presentado Escena Escorial. Festival de Artes Escénicas en un acto celebrado en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial que ha contado con la participación de Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid; María Antonia Rodríguez, directora gerente de la Fundación ORCAM; y Alondra de la Parra, directora artística del Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial, así como directora titular y artística de la ORCAM.

María Antonia Rodríguez, directora gerente de la Fundación ORCAM, ha puesto en valor el papel de la ORCAM como “una institución que articula iniciativas culturales para todo tipo de públicos, buscando siempre presentar propuestas de máxima excelencia artística”. “Escena Escorial acercará a la Comunidad de Madrid a grandes figuras de la música y las artes escénicas, en lo que será un festival con una programación muy variada, y con espectáculos para disfrutar tanto de los grandes compositores de la historia de la música como de las propuestas escénicas contemporáneas más actuales”, ha añadido.

Para Alondra de la Parra, directora artística del Teatro Auditorio desde noviembre de 2025, “este festival es una de las muchas iniciativas que hemos planteado para ofrecer vida al Auditorio y posicionarlo como un lugar un referente en el mundo de las artes escénicas. Esta edición 2026 del Festival Escena Escorial presenta una programación fluida, diversa y multidisciplinar que esperamos atraiga y agrade a un público amplio y diverso. Sobre todo, reforzamos a través de esta propuesta nuestro compromiso con la excelencia artística en la Comunidad de Madrid.”

Conciertos y espectáculos que conectan ambos lados del Atlántico

Escena Escorial. Festival de Artes Escénicas arrancará el 28 de agosto en el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial con Los colores de América, un concierto en el que se podrán escuchar obras de grandes compositores americanos como John Adams, George Gershwin, Mozart Camargo Guarnieri, Astor Piazzolla y Arturo Márquez. El concierto estará dirigido por Alondra de la Parra y la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM). Unas semanas antes, el 15 de agosto, se celebrará un recital extraordinario a cargo del prestigioso pianista Grigori Sokolov, a modo de preámbulo del festival.

Escena Escorial continuará en el Teatro Auditorio el 29 de agosto con Milongas y Choros, un concierto de cámara con música de compositores como Astor Piazzolla, Ernesto Nazareth, Manuel de Falla o Radamés Gnattali, protagonizado por el guitarrista y compositor Yamandú Costa y una agrupación de cámara de la JORCAM, que contará con la dirección de Alondra de la Parra.

El 30 de agosto será el turno de El violín en llamas, una propuesta musical encabezada por el violinista serbio-francés Nemanja Radulović y su orquesta de cámara Double Sens en la que sonarán Las cuatro estaciones de Vivaldi y conocidas obras de Bach.

El 3 de septiembre el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial acogerá el estreno absoluto de Nascencia, el nuevo espectáculo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Un día después, el 4 de septiembre, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, junto con el Coro RTVE, interpretarán la Sinfonía n.º 2 “Resurrección” de Gustav Mahler -una de las obras más monumentales y trascendentes del repertorio sinfónico- en un concierto titulado Morir para vivir. . La cita, dirigida por Alondra de la Parra, contará con las voces de la soprano Serena Sáenz y la mezzo-soprano Gaëlle Arquez.

El 5 de septiembre, el Teatro Real Coliseo Carlos III será el escenario de Perhaps, perhaps… Quizás de Gabriela Muñoz “Chula the Clown”, un espectáculo unipersonal, no verbal, de teatro físico y clown que trata sobre la división entre la juventud y la vejez. El 6 de septiembre Escena Escorial celebrará dos eventos en el Teatro Auditorio: por la mañana, bajo el título Voltaje radical, un concierto de cámara a cargo de la agrupación de cuerda Quatour Arod con obras de Haydn, Bartók y Mendelssohn; y por la tarde, el concierto El color de la distancia, en el que el Coro de la Comunidad de Madrid interpretará obras de Elgar, Lecuona, Montsalvatge o Guastavino bajo la dirección de Javier Carmena y con Karina Azizova al piano.

El 12 de septiembre será el turno del estreno en España de una nueva producción de la icónica ópera Carmen de Georges Bizet, en versión semi escenificada. La propuesta contará con la mezzo-soprano Gaëlle Arquez en el papel Carmen, el tenor Arturo Chacón-Cruz en el de Don José, el barítono Tomasso Barea como Escamillo, así como con Alondra de la Parra en la dirección musical. Bárbara Lluch será la encargada de la dirección escénica, con la colaboración artística de BRAVA Arts. Co-producida por Festival PAAX GNP y Fundación ORCAM, esta versión propone una lectura vibrante y actual de la obra, reafirmando la vigencia de Carmen como símbolo de autonomía y desafío frente a cualquier forma de control.

El último fin de semana del festival comenzará en el Teatro Auditorio con el concierto Triple impacto que el Trío Zénon ofrecerá el 18 de septiembre y en el que interpretarán obras de Mendelssohn y Ravel. El 19 de septiembre llegará a Escena Escorial el famoso director de orquesta Daniel Barenboim que, junto a su agrupación West Eastern Divan Orchestra, ofrecerá un concierto con conocidas obras de Wagner, Schubert y Beethoven.

El festival Escena Escorial culminará por todo lo alto el 20 de septiembre con un concierto de clausura en el que la ORCAM actuará bajo la dirección de Alondra de la Parra.

Conciertos nocturnos

Escena Escorial también organizará una serie de conciertos nocturnos que buscan generar un espacio de encuentro diferente entre los artistas y el público, más cercano, íntimo e informal. El 29 de agosto se celebrará Ecos Latinos una cita en la que los espectadores podrán disfrutar de música instrumental latinoamericana de la mano del guitarrista Yamandu Costa y la agrupación Alexis Cárdenas Cuarteto. El siguiente concierto nocturno tendrá lugar el 5 de septiembre con el ensamble Thomas Enhco Trío, que ofrecerá un sugerente programa de música jazz.