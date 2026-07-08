Vacheron Constantin amplía la colección Overseas con un nuevo reloj automático de 34,5 mm

miércoles 08 de julio de 2026 , 08:45h

La Manufactura suiza Vacheron Constantin incorpora dos nuevas referencias a su emblemática colección Overseas, reinterpretando el espíritu deportivo y elegante de la línea con un tamaño de 34,5 mm que destaca por sus proporciones refinadas y su gran versatilidad. Disponibles en oro rosa de 18 quilates y acero inoxidable, estas nuevas versiones combinan sofisticación, comodidad y un marcado carácter contemporáneo.

Diseñados para adaptarse con naturalidad a cualquier muñeca, los nuevos Overseas mantienen los códigos estéticos que han convertido a la colección en un icono de la alta relojería, como el característico bisel de seis lados inspirado en la Cruz de Malta, emblema de la Maison, ahora reinterpretado en un formato más compacto y elegante.

Esferas llenas de personalidad

Uno de los grandes protagonistas de estas nuevas referencias son sus llamativas esferas lacadas, concebidas para aportar profundidad y dinamismo gracias a la combinación de diferentes acabados.

La versión realizada en oro rosa de 18 quilates luce una sofisticada esfera en tonos oro rosa con acabado satinado efecto rayos de sol en el centro y minutería de aspecto aterciopelado. Los índices aplicados y las agujas, también en oro rosa, incorporan revestimiento de Super-LumiNova azul, creando una estética monocromática de gran refinamiento.

Por su parte, el modelo en acero inoxidable apuesta por un intenso color rojo lacado que aporta fuerza y personalidad. La esfera combina un centro satinado efecto rayos de sol con una minutería aterciopelada, mientras que los índices aplicados en oro blanco de 18 quilates y las agujas, tratados igualmente con Super-LumiNova azul, ofrecen un atractivo contraste visual y una excelente legibilidad.

Tres relojes en uno

Pensados para acompañar cualquier estilo de vida, ambos modelos incorporan el práctico sistema de correas intercambiables característico de la colección Overseas, que permite cambiar de imagen de forma rápida y sin herramientas.

Cada reloj se entrega con tres opciones diferentes: el emblemático brazalete metálico inspirado en la Cruz de Malta, una correa de caucho texturizado para un aire más deportivo y una elegante correa de piel de aligátor para las ocasiones más sofisticadas.

Con estas nuevas incorporaciones, Vacheron Constantin reafirma su capacidad para combinar la excelencia de la alta relojería con un diseño contemporáneo y versátil, ofreciendo piezas concebidas para acompañar tanto el día a día como los momentos más especiales.

Vacheron Constantin, más de 270 años de excelencia

Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la manufactura relojera con producción ininterrumpida más antigua del mundo. Desde hace más de dos siglos y medio, la Maison perpetúa un legado de excelencia técnica, innovación y artesanía excepcional, creando relojes que representan la máxima expresión de la alta relojería suiza.

Su universo creativo se refleja en colecciones como Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix, Historiques y Égérie, además de ofrecer piezas históricas cuidadosamente seleccionadas a través de Les Collectionneurs y creaciones únicas realizadas a medida mediante su prestigioso departamento Les Cabinotiers.