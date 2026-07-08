Destination by Hyatt crece en Grecia con la llegada de Parian Chronicle Hotel Paros

miércoles 08 de julio de 2026 , 10:00h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) celebra la apertura de Parian Chronicle Hotel Paros, un refugio cicládico contemporáneo de 50 habitaciones situado en la isla de Paros, Grecia, y gestionado por SWOT Hospitality. El hotel combina el patrimonio cultural de la isla con una propuesta de ocio upscale y espacios exteriores privados. Esta apertura marca la segunda propiedad de la marca Destination by Hyatt en Grecia y la primera en una isla griega, un hito dentro de la creciente presencia de la marca, que actualmente cuenta con 25 hoteles y resorts en cerca de 10 países a nivel global. La apertura representa un paso relevante para la marca en un mercado europeo cada vez más atractivo, en el que el turismo internacional hacia Grecia alcanzó en 2025 un máximo histórico, con 37,98 millones de visitantes.

Con un nombre inspirado en la antigua inscripción en mármol descubierta en Paros, que registraba momentos de la historia y la mitología griegas, el hotel invita a los huéspedes a experimentar la isla no como visitantes, sino como participantes de una historia en constante evolución. Ubicado en el pintoresco pueblo de Kampos, a pocos minutos del aeropuerto y del puerto de Parikia, Parian Chronicle ofrece una base tranquila desde la que descubrir lo mejor de la isla. Paros está repleta de productores locales, playas escondidas y pueblos tradicionales, todo ello enmarcado por una costa resplandeciente y por el ritmo pausado de la vida cotidiana.

Parian Chronicle Hotel Paros cuenta con 50 habitaciones y suites de nueva construcción, diseñadas para ofrecer la máxima serenidad y relajación a huéspedes a partir de 13 años. Distribuidas cuidadosamente por toda la propiedad para maximizar la privacidad, 39 habitaciones disponen de piscina privada, mientras que el resto cuenta con bañeras de hidromasaje al aire libre, creando una experiencia fluida entre interior y exterior que transmite la sensación de un hogar lejos de casa. Con superficies de entre 30 y 42 metros cuadrados, las habitaciones y suites ofrecen amplias terrazas o patios, vistas al mar y una atmósfera costera serena.

Los interiores reinterpretan la arquitectura tradicional griega a través de líneas limpias, volúmenes encalados y materiales naturales como la piedra, la madera y el lino. Inspirándose en el entorno natural de Paros, su mármol, su paisaje y su luz omnipresente, el estudio de arquitectura e interiorismo Makridis Associates ha anclado el lenguaje visual del hotel en la propia isla. La paleta de tonos neutros suaves y cálidos matices tierra se inspira en el mármol de Paros y en las texturas del destino.

“Parian Chronicle Hotel Paros ha sido cuidadosamente concebido para canalizar el legado de las antiguas Crónicas de Paros, cuyas célebres inscripciones en mármol se han reinterpretado para el viajero culturalmente curioso”, afirma Manuel Melenchón, director general para el sur de EAME, Hyatt. “Para una experiencia elevada, arraigada en el lugar y en su propósito, invitamos a cada huésped a desconectar a través del confort refinado de piscinas privadas y bañeras de hidromasaje, la gastronomía local y las conexiones genuinas que ofrece un hotel Destination by Hyatt. Nos complace celebrar la primera apertura de la marca en una isla griega, un hito significativo en nuestro crecimiento continuo en el sur de Europa”.

Un sabor de las Cícladas

En NAAO, el restaurante insignia del hotel, la experiencia gastronómica sigue el ritmo de la isla desde la mañana hasta el atardecer. El desayuno comienza con una bebida de autor y la cesta Peskesi, que reúne panes recién horneados, hierbas, aceite de oliva, miel y quesos regionales. A la hora del almuerzo, The Parian Table presenta platos para compartir inspirados en recetas locales, productos de temporada e ingredientes procedentes de agricultores y productores de la isla. Al caer la tarde, ingredientes y técnicas cicládicas, como el curado, el secado al sol y la parrilla, se combinan con vinos de Paros y del conjunto de las Cícladas, junto con una cuidada propuesta de cócteles y bebidas sin alcohol o de baja graduación.

Más allá de la mesa, los huéspedes están invitados a descubrir Paros a través de catas guiadas por productores, rituales vinculados a la despensa local y encuentros comunitarios que reúnen gastronomía, música y hospitalidad de la isla.

Rituales ancestrales y bienestar moderno

Diseñada como un santuario costero, la propuesta de bienestar del hotel gira en torno a Nipson Spa, inspirado en las antiguas tradiciones griegas de sanación. El espacio wellness, de 120 metros cuadrados, cuenta con un gimnasio completamente equipado, dos saunas independientes para hombres y mujeres, una cabina doble de tratamiento y zonas de relajación específicas, ofreciendo terapias restauradoras diseñadas para reconectar cuerpo y mente. Además, la amplia piscina exterior está preparada para recibir a los huéspedes que buscan recuperar el equilibrio y revitalizarse.

Experiencias auténticas en la isla

En línea con el compromiso de la marca Destination by Hyatt con los viajes inmersivos, Parian Chronicle Hotel Paros conecta a los huéspedes con el patrimonio de la isla, ofreciendo una muestra auténtica de su cultura, artesanía y gastronomía local. Desde descubrir playas escondidas y pueblos tradicionales hasta conocer a artesanos, productores y viticultores locales, cada detalle ha sido cuidado para los huéspedes que buscan una conexión significativa, un diseño reflexivo y un lujo pausado.

“Parian Chronicle Hotel Paros es un lugar que se mueve al ritmo de la isla: sin prisas, generoso y profundamente arraigado en la historia de Paros”, afirma Nikos Koutroumanidis, director general de Parian Chronicle Hotel Paros. “Hemos trabajado para crear un santuario que rinda homenaje a este entorno extraordinario, al tiempo que ofrece todas las comodidades que nuestros huéspedes merecen. Cada huésped que llega pasa a formar parte de una historia en desarrollo, y estamos deseando darles la bienvenida”.