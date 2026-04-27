Wizz Air amplía su red con dos nuevas rutas desde Madrid y Barcelona

lunes 27 de abril de 2026 , 09:00h

Wizz Air, la aerolínea elegida por casi 50 millones de pasajeros en España, amplía su red nacional con dos nuevas rutas directas: Madrid–Lárnaca y Barcelona–Palermo. Estas conexiones refuerzan la presencia de la compañía en los dos principales aeropuertos del país, ofreciendo nuevas opciones de viaje a destinos llenos de historia y belleza mediterránea.

Como la aerolínea de más rápido crecimiento en España, Wizz Air reafirma su compromiso a largo plazo con el mercado español con el lanzamiento de estas nuevas rutas.

Descubriendo el Mediterráneo: Lárnaca y Palermo

La nueva ruta entre Madrid y Lárnaca comenzará a operarse el 24 de septiembre de 2026. Los vuelos se realizarán los martes, jueves y sábados, con tarifas a partir de 59,99 EUR.

Lárnaca invita a los viajeros a descubrir una ciudad donde la historia antigua se funde con playas de aguas cristalinas, un encantador paseo marítimo y una rica oferta gastronómica que refleja tanto la herencia chipriota como las influencias mediterráneas, ofreciendo un ambiente relajado ideal tanto para la exploración cultural como para el ocio junto al mar, con días soleados, una animada vida local y un ritmo acogedor que facilita alternar entre hacer turismo y relajarse junto al mar.

Por su parte, la ruta entre Barcelona y Palermo se inaugurará el 6 de septiembre de 2026. La ruta operará 4 veces por semana con tarifas a partir de 24,99 EUR.

Palermo, el corazón de Sicilia, cuenta con una arquitectura impresionante que narra siglos de historia, desde palacios árabe-normandos e iglesias barrocas hasta grandiosas plazas y animados barrios históricos, además de una de las culturas gastronómicas más famosas del mundo, donde las vibrantes tradiciones de la comida callejera, los ingredientes locales frescos y los intensos sabores sicilianos se unen en una experiencia mediterránea profundamente arraigada, moldeada por siglos de influencias culturales y la vida cotidiana.

Compromiso con la conectividad

«Este anuncio desde Madrid y Barcelona refleja nuestro compromiso de ofrecer a los pasajeros más opciones de viaje por toda Europa», ha declarado Wizz Air. «Estamos encantados de seguir ampliando nuestra red en España, creando mayores oportunidades de ocio y un flujo constante de viajeros en ambas direcciones».

Wizz Air ofrece actualmente más de 130 rutas a 31 destinos en 16 países desde España. En 2025, la aerolínea operó más de 44.000 vuelos desde y hacia España, transportando a casi 10 millones de pasajeros, con un índice de vuelos completados del 99,85 %, uno de los mejores del sector.