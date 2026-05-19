Los peores hombres lobo de la historia del cine protagonizan el show de humor VHZ

martes 19 de mayo de 2026 , 09:00h

El show de humor “VHZ”, organizado por los responsables de CUTRECON, el Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, hará un repaso por los peores hombres lobo de la historia del cine mundial los días 23 de mayo y 27 de junio a partir de las 12:30 horas del mediodía en la Sala Equis de Madrid. Se trata de un espectáculo multiformato de 90 minutos de duración donde se combinan comedia 'stand up' con distintos contenidos audiovisuales como pósters, tráilers, extractos de diversos filmes y hasta cortometrajes exclusivos.

“El mito del hombre lobo ha sido reinterpretado de mil maneras en cinematografías de todo el mundo, y en esta sesión nos vamos a centrar en sus versiones más excéntricas y desopilantes, llegadas de lugares tan dispares como India, Filipinas, Tailandia o Latinoamérica. Nos alejaremos del modelo clásico de Hollywood para descubrir hombres lobo que parecen haber perdido una pelea contra una tienda de disfraces y transformaciones que desafían la biología, la peluquería y el presupuesto”, señala entre risas Carlos Palencia, creador y conductor del show.

El show “VHZ”, que sus artífices describen como “un hilarante viaje a las profundidades abisales del cine cutre”, lleva varios años triunfando en distintas salas de la capital y acumulando críticas positivas en portales como Atrapalo.com, donde actualmente cuenta con una nota media de 9 después de recibir más de un centenar de opiniones verificadas.

Además, todos los meses el espectáculo cambia su temática, adaptándose a la actualidad audiovisual. Y como si de una clase sobre cine se tratara, durante la función se permite a los espectadores interaccionar y hacer preguntas, ya que la cercanía con el presentador es una de las principales características de “VHZ”.

Carlos Palencia es director del festival CUTRECON y colaborador habitual del programa “Mañana Más” de Ángel Carmona en Radio Nacional. Con más de 20 años de existencia, Cinecutre.com, la página web que está detrás de CUTRECON y de “VHZ”, ha acumulado durante ese tiempo gran información sobre cine marginal y a sus responsables se les puede considerar verdaderos expertos en la materia, por lo que “aquellos que estén interesados en ampliar sus conocimientos sobre cine y no le hagan ascos a ningún tipo de películas, tienen en este espectáculo una gran oportunidad de reírse y aprender al mismo tiempo”, señala Palencia.

La entrada incluye consumición y la función tendrá lugar en 'La Plaza', el recinto más amplio de Sala Equis y que cuenta con barra de bar, la cual permanecerá abierta durante todo el show.