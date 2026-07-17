Jan Lisiecki sustituye a Rudolf Buchbinder en Festival Cap Rocat

viernes 17 de julio de 2026 , 08:00h

El pianista canadiense Jan Lisiecki sustituirá a Rudolf Buchbinder en el recital que tendrá lugar el sábado 1 de agosto en el Festival Cap Rocat de Mallorca, un evento musical bajo la dirección artística del prestigioso Ilias Tzempetonidis. Rudolf Buchbinder se ha visto obligado a cancelar su participación por motivos de salud.

Jan Lisiecki debutará en el festival con un programa exquisito y variado compuesto por obras de Bohuslav Martinů, Manuel de Falla, Karol Szymanowsk, Franz Schubert, Béla Bartók, Alberto Ginastera, Frédéric Chopin, Johannes Brahms, Astor Piazzolla e Isaac Albéniz.

Se trata de uno de los pianistas con mayor proyección internacional y talento de la actualidad, con un estilo único y personal definido por la prensa como ‘impecable, lírico e inteligente (New York Times), “un músico de un refinamiento y una imaginación excepcionales” (Boston Globe), “quizás el pianista más ‘completo’ de su generación” (BBC Music Magazine) o con “un don demasiado excepcional como para desperdiciarlo” (Gramophone Magazine).

Lisiecki cuenta con una carrera de más de quince años sobre los escenarios más importantes del mundo y trabaja estrechamente con algunos de los directores y orquestas más destacados de nuestro tiempo, ofreciendo más de cien conciertos al año.

Ha actuado con orquestas como la New York Philharmonic, The Cleveland Orchestra, Sinfónica de Viena, Chicago Symphony Orchestra (CSO), Orquesta de París, Orquesta Filarmónica de Berlín, San Francisco Symphony (SFS) o la Sinfónica de Houston, entre muchas otras. También es un invitado habitual en los festivales de verano de Europa y Norteamérica: ha actuado en el Festival de Salzburgo y, recientemente, realizó su tercera actuación en los BBC Proms. Su anterior programa de recitales tuvo tanto éxito que le llevó a interpretarlo en más de 50 ciudades de todo el mundo.

A los 15 años, Jan Lisiecki firmó un contrato discográfico exclusivo con Deutsche Grammophon. Desde entonces ha grabado nueve álbumes, premiados con el JUNO Award, ECHO Klassik, Gramophone Critics' Choice, Diapason d'Or y Edison Klassiek.

Con 18 años recibió el Premio Leonard Bernstein y el Young Artist Award de Gramophone, siendo el ganador más joven de este último. En 2012 fue nombrado Embajador de UNICEF en Canadá.