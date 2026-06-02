TAM TAM GO! regresa este 6 de junio al TEATRO LA LATINA cargado de éxitos

martes 02 de junio de 2026 , 08:00h

Tam Tam Go! vuelve a los escenarios con una nueva gira muy especial y hará parada en Madrid el próximo 6 de junio a las 20:30 en el Teatro La Latina, en un concierto pensado para emocionar, reencontrarse con su público y revivir canciones que forman parte de la historia del pop español.

La emblemática banda liderada por los hermanos Campillo presenta una propuesta exclusiva para teatros: un formato más cercano, elegante y emocional, donde los grandes clásicos de su trayectoria convivirán con las nuevas canciones de esta nueva etapa.

En esta gira, Tam Tam Go! apuesta por una sonoridad más acústica y minimalista, con una formación compuesta por piano, contrabajo, ukelele, guitarras acústicas, batería y percusiones.

Cinco músicos sobre el escenario vestirán cada tema con nuevos arreglos y una sensibilidad renovada, creando una experiencia cálida, íntima y especialmente diseñada para disfrutar cada canción desde otra perspectiva.

El público podrá redescubrir himnos imprescindibles de la banda en un ambiente cercano y emocionante, en un espectáculo que promete convertirse en una de las grandes citas musicales de la temporada en Madrid.

Tam Tam Go! demuestra así que su música sigue más viva que nunca, conectando generaciones a través de canciones que forman parte de la memoria colectiva del pop español.