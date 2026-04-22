El gitano por amor, una joya olvidada, que recupera el Teatro de la Zarzuela

miércoles 22 de abril de 2026 , 08:45h

“Esta es una presentación muy especial por todas las connotaciones que tiene la obra. Es una recuperación de Manuel García, uno de nuestros grandes compositores, periodo clásico. Hay pocas producciones de Manuel García de formato grande tan ideales como esta, y yo confieso ue fui a verla a Málaga porque conocía el proyecto de la Ópera Estudio de Málaga, por Carlos Álvarez, que es el director del proyecto y por mi relación también de tantos años con el maestro Aragón que conocía la intención de hacer este proyecto y recuperar patrimonio español. Fui a verlo con curiosidad y me encontré, no solo con una joya musical, sino también con una joya escénica. No iba con la intención de traerlo a la Zarzuela, pero después de verlo tenía que programarlo para la temporada siguiente en este teatro” …

Así abría la presentación de esta obra, la directora del Teatro de la Zarzuela, Isamay Benavente.

Basado en ‘La gitanilla’ de Miguel de Cervantes, el montaje tendrá cinco funciones, entre el 22 y el 26 de abril

‘El gitano por amor’ es una ópera bufa en dos actos con música y libreto de Manuel García, una de las figuras esenciales de la lírica europea del siglo XIX.

La producción llega al Teatro de la Zarzuela, con dirección de escena de Emilio Sagi y dirección musical de Carlos Aragón. La producción pertenece a la Ópera Estudio de Málaga-Teatro Cervantes donde en su presentación obtuvo un rotundo éxito.

Basada en ‘La gitanilla’, una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, la obra traslada al escenario una trama de identidades ocultas, diferencias sociales, amores contrariados y enredos sentimentales.

La lectura escénica de Emilio Sagi plantea una perfecta comedia de enredos, con un amor que no entiende de clases ni de convenciones y un final totalmente inesperado. Reconocido internacionalmente por sus producciones en los principales teatros de ópera de Europa y América, el director asturiano vuelve a poner su sello en una propuesta que combina tradición y modernidad.

Especial protagonismo adquiere la escenografía de Daniel Bianco, concebida como un espacio versátil, evocador y de gran plasticidad visual capaz de acompañar los enredos amorosos y los contrastes sociales que atraviesan la obra. La puesta en escena se completa con el vestuario de Jesús Ruiz y la iluminación de Eduardo Bravo. Junto a ellos, la dirección musical de Carlos Aragón pondrá en valor una partitura de gran virtuosismo vocal, interpretada por la Orquesta de la Comunidad de Madrid y el Coro Titular del Teatro de la Zarzuela dirigido por Antonio Fauró.

Una joya injustamente olvidada

Compuesta en 1829 y probablemente nunca representada, ‘El gitano por amor’ se recuperó en 2024 por la Ópera Estudio de Málaga dentro de la Temporada Lírica del Teatro Cervantes. Tras ese importante rescate patrimonial, la producción viajó posteriormente al Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo antes de su llegada ahora a Madrid.

Considerado nuestro primer artista internacional, Manuel García difundió la música española por Europa, introdujo la ópera en Estados Unidos y fundó una dinastía lírica fundamental para el bel canto. Uno de los aspectos que hacen de esta una obra singular, es que García la compuso completamente en castellano, anticipándose al movimiento de ópera nacional que más adelante liderarían autores como Barbieri, Chapí o Bretón.

El manuscrito de ‘El gitano por amor’ pasó años dormido en la Biblioteca Nacional de París. Para Carlos Aragón su descubrimiento revela una pieza de “fuerza articulada en arias y concertantes realmente apabullantes”. Emilio Sagi plantea una escena de gran sencillez para resaltar la frescura de una partitura que define como “llena de perfume español”. Al utilizar pocos elementos escenográficos y una cuidada paleta de colores, tanto en el vestuario como en el espacio, el director busca que el espectador se centre en el trabajo de los intérpretes.

Recuperación de patrimonio

El reparto de ‘El gitano por amor’ reúne a algunas de las voces más interesantes del panorama lírico actual. En el papel de Hernando alternarán Juan Antonio Sanabria y Juan de Dios Mateos, dos tenores especialmente valorados por su musicalidad y solvencia escénica. Como Rosita, protagonista femenina de la obra, se sucederán Sabina Puértolas, una de las sopranos españolas más reconocidas en los más importantes coliseos internacionales, y Suzana Nadejde, destacada por la frescura de su voz y presencia teatral.

El personaje de Inés estará interpretado por María José Moreno y Rocío Faus, mientras que completan el elenco Javier Povedano como Baldaquín, Begoña Gómez como Laura, José Ángel Florido en el papel de Manolo y el prestigioso barítono italiano Pietro Spagnoli como Marqués del Pino.

La llegada de ‘El gitano por amor’ al Teatro de la Zarzuela supone una nueva apuesta del coliseo madrileño por la recuperación del patrimonio lírico español menos representado, devolviendo al público una obra de enorme valor histórico y musical, firmada además por uno de los artistas españoles más influyentes de su tiempo. Manuel García, célebre también como cantante rossiniano y maestro de grandes figuras vocales, encuentra así un merecido espacio como compositor en el principal escenario dedicado al género lírico nacional.

Las funciones tendrán lugar los días 22, 23, 24 y 25 a las 19:30 horas, y el domingo 26 a las 18:00 horas