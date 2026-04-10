Air Europa Cargo prolonga su acuerdo con Worldwide Flight Services en España

viernes 10 de abril de 2026 , 09:00h

Air Europa Cargo, unidad de negocio de carga aérea de Air Europa, ha renovado su acuerdo con la multinacional Worldwide Flight Services (WFS), el mayor operador global de servicios aeroportuarios, para la gestión del handling de su actividad en Madrid y Barcelona. La colaboración, que se extenderá a lo largo de los próximos cinco años, permite consolidar el posicionamiento de la aerolínea en ambos aeropuertos para afrontar con garantías los retos futuros del sector.

Esta alianza contribuye a impulsar la estrategia de crecimiento de Air Europa Cargo, cuyo ámbito de mercado ha resultado ser de especial importancia y complementariedad con el del transporte de pasajeros, sobre todo en los últimos años. La relación con WFS supone contar con el socio especializado adecuado, ya que comparte con la compañía tanto su visión de futuro, basada en la implementación de la última tecnología, como la mejora continua de procesos.

La relación entre Air Europa Cargo y WFS se ha basado en la búsqueda permanente de la eficiencia operativa y la prestación de los niveles más altos de calidad de servicio y seguridad. El nuevo acuerdo permitirá continuar en esta línea mediante el refuerzo y la mejora continua de los servicios de carga en toda la red de la aerolínea, caracterizada por la diversidad de rutas no solo en el continente, sino también en la conexión con destinos estratégicos a lo largo de toda América. Gracias a ello y a la elevada frecuencia de sus operaciones, Air Europa seguirá fortaleciendo su propuesta de servicios, mejorará la conectividad entre mercados y ofrecerá más opciones y mayor eficiencia a sus clientes de carga.

Por su parte, para WFS el acuerdo refleja la confianza de Air Europa Cargo en su experiencia, así como en su capacidad operativa y de adaptación, demostradas en los últimos años. En este sentido, la compañía de servicios seguirá invirtiendo en la modernización de sus instalaciones, revisando de forma continua los procesos para optimizar la eficiencia y trazabilidad de la carga, así como dedicando más recursos en innovación y nuevas tecnologías, asegurando la sostenibilidad de todas sus operaciones.