Festival Cap Rocat celebra su sexta edición

miércoles 29 de julio de 2026 , 08:15h

31 DE JULIO, 1 Y 2 DE AGOSTO

FESTIVAL CAP ROCAT DE MALLORCA

Bajo la dirección artística del prestigioso Ilias Tzempetonidis, el festival reunirá a destacadas estrellas de la música del 31 de julio al 2 de agosto de 2026.

El Festival contará en esta edición con la participación de Juan Diego Flórez, una de las grandes voces de la lírica actual, que el 31 de julio interpretará conocidas obras en un recital junto al pianista Vicenzo Scalera.

El pianista Jan Lisiecki ofrecerá el 1 de agosto un exquisito e íntimo recital con obras de Falla, Chopin, Brahms, Piazzolla, Albéniz o Schubert.

El 2 de agosto el Festival Cap Rocat tendrá el privilegio de presentar la ópera Tosca con artistas de máximo nivel como la soprano Lise Davidsen (en el rol de Tosca), el tenor Freddie De Tommaso (Cavaradossi), el barítono Ludovic Tézier (Scarpia) o el director Pablo Mielgo.

El concierto del 2 de agosto contará con la participación de la prestigiosa Orquestra Simfònica de les Illes Balears y el Coro Festival Cap Rocat, un proyecto que se puso en marcha para apoyar a cantantes líricos locales, bajo la dirección del maestro Joan Company.

También se organizará la jornada formativa Festival Cap Rocat inspira: impulso al talento en la que Ludovic Tézier dará una exclusiva masterclass para un grupo de jóvenes cantantes españoles seleccionados previamente. Esta jornada estará abierta al público interesado, previa inscripción.

Organizado por la Fundación Madina Mayurqa, con el apoyo del Hotel Cap Rocat, el Festival Cap Rocat se ha convertido en una de las citas líricas y de música clásica más esperadas del verano.