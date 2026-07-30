La nueva colección de Elisabetta Franchi reivindica una feminidad fuerte y sofisticada

La diseñadora italiana revisita los códigos clásicos de la Maison con una propuesta en la que la sastrería, los corsés y los tejidos de efecto piel dibujan un armario elegante, contemporáneo y lleno de personalidad.

La colección Pre-Fall 2026 (otoño) de Elisabetta Franchi confirma el momento creativo que vive la firma italiana. Sin renunciar a los códigos que han definido su identidad, la diseñadora presenta una propuesta en la que la sastrería adquiere un protagonismo absoluto y la feminidad se expresa desde la seguridad, la sofisticación y el carácter.

La colección se articula alrededor de prendas de líneas precisas y cortes impecables. Blazers de hombros marcados, abrigos de silueta depurada y conjuntos de sastrería construyen un armario pensado para una mujer que combina elegancia y determinación. En esta ocasión, las tradicionales rayas diplomáticas abandonan su origen masculino para reinterpretarse en monos, faldas midi y trajes que reivindican una nueva forma de entender el poder femenino.

La paleta cromática apuesta por la sobriedad sin renunciar a la intensidad. El negro, el marfil, el mantequilla y el nude conviven con el azul noche, el marrón profundo y el rojo pasión, mientras que los matices ámbar aportan luminosidad y enriquecen los acabados.

Uno de los grandes protagonistas es el denim, que evoluciona hacia una estética más urbana gracias a acabados encerados con efecto piel y aplicaciones de tachuelas que imprimen un aire contemporáneo a las prendas. Frente a esta imagen más rotunda, la seda crepé aporta ligereza y movimiento mediante encajes, plisados y discretos detalles metálicos que equilibran fuerza y delicadeza.

Los corsés vuelven a ocupar un lugar destacado dentro de la colección, no como una referencia al pasado, sino como una pieza plenamente vigente que define la silueta y aporta personalidad a los estilismos. Aparecen tanto en versiones de inspiración animal o acabado vinilo como integrados en propuestas más relajadas junto al denim, demostrando su versatilidad.

El punto también adquiere relevancia con prendas que combinan confort y sofisticación, enriquecidas con aplicaciones joya y grandes cremalleras doradas. El universo de accesorios mantiene la misma coherencia estética mediante botas altas, salones de charol y bolsos que alternan funcionalidad y glamour, algunos confeccionados en vinilo brillante para reforzar el carácter contemporáneo de la colección.

Más allá de las tendencias, Elisabetta Franchi propone un armario pensado para perdurar. Una colección que encuentra el equilibrio entre la tradición de la sastrería italiana y una visión actual de la moda, donde cada prenda transmite confianza, elegancia y una marcada identidad femenina.