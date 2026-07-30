La Xunta pone en valor el Certamen Celtibérico de Bandas de Gaitas de Manzaneda

jueves 30 de julio de 2026 , 09:30h

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, asistió a la entrega de premios del XVII Certamen Celtibérico de Bandas de Gaitas de Manzaneda, que se celebró en la Estación de Montaña de Cabeza de Manzaneda. Durante el acto puso en valor esta cita como "un ejemplo de cómo la cultura tradicional puede convertirse en un motor para dinamizar el turismo y la economía local", al tiempo que destacó la capacidad del evento para atraer visitantes a la montaña ourensana.

El director de Turismo de Galicia destacó que la Xunta apoya este tipo de iniciativas por su contribución a la conservación del patrimonio cultural e inmaterial. También destacó que la incorporación de nuevas formaciones "refuerza el carácter abierto y de intercambio cultural de un evento plenamente consolidado en el calendario estival gallego".

Asimismo, subrayó la importancia de este tipo de eventos para avanzar en un modelo turístico más equilibrado. "El turismo en Galicia también se construye desde el interior. Iniciativas como el Certamen Celtibérico ayudan a diversificar los flujos de visitantes, la dar visibilidad a comarcas con enormes recursos naturales y culturales y a generar oportunidades para el territorio", aseguró.

En esta edición, el certamen incorpora como principal novedad la participación, por primera vez, de formaciones de las Islas Baleares, que presentan las denominadas cornamusas mediterráneas junto a agrupaciones procedentes de Galicia, Asturias, Cataluña, Madrid y Portugal.

El programa se completó con el IX Atardecer de la Seitura, dedicado a la recuperación de los antiguos cantares ligados a las labores agrícolas, y con la tradicional Noche Celta, antes de la gran final del certamen. Una programación que combina música, patrimonio y naturaleza y que consolida esta cita como uno de los principales referentes de la música tradicional en Galicia.