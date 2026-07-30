Hallado en Jerusalén el primer molde de figurillas que arroja luz sobre el Reino de Judá

jueves 30 de julio de 2026 , 08:15h

Un molde utilizado para fabricar el rostro de una figurilla femenina, datado en el período del Primer Templo, ha sido descubierto durante las excavaciones arqueológicas realizadas recientemente por la Autoridad de Antigüedades de Israel (A.A.I) en el Kishle (importante yacimiento arqueológico situado junto a la Torre de David), dentro del recinto del Museo Torre de David de Jerusalén.

Las excavaciones forman parte de la construcción de la nueva "Ala Schulich" de Arqueología, Arte e Innovación del Museo Torre de David de Jerusalén que complementará las galerías permanentes del museo. La Fundación Schulich, una de las mayores fundaciones de Canadá, apoya con orgullo la educación, la sanidad, las artes y la cultura.

"El molde fue descubierto mientras se cribaba la tierra extraída de rellenos y acumulaciones datadas en el período del Primer Templo", explican el Dr. Amit Re'em y la Dra. Ayala Zilberstein, directores de la excavación en representación de la A.A.I “La excavación del Kishle, que se lleva a cabo desde hace varios años, sigue sorprendiéndonos una y otra vez. Es una de las excavaciones arqueológicas más importantes realizadas en Jerusalén en las últimas décadas, ya que presenta la historia de la ciudad en una secuencia clara y continua: desde la época de los reyes de Judá, pasando por los numerosos períodos que dieron forma a Jerusalén, hasta el Mandato Británico."

Tras su descubrimiento, el molde fue entregado a Tamar Gonen, especialista en conservación y restauración de cerámica de la A.A.I, quien eliminó cuidadosamente cada grano de tierra. El trabajo de conservación reveló los delicados detalles del molde y los finos rasgos faciales impresos en él.

Posteriormente, el molde fue entregado a Sviatoslav Klindukhov, especialista en conservación y restauración, quien realizó un vaciado utilizando un material adecuado. El impresionante resultado es una reconstrucción completa del rostro de una figurilla femenina, que muestra rasgos claramente definidos y un elaborado peinado de rizos.

"Las figurillas de arcilla del período del Primer Templo son conocidas en prácticamente todas las excavaciones arqueológicas realizadas en Jerusalén y en todo Judá", afirma el Dr. Amit Re'em. "Hasta ahora, sin embargo, nunca se habían descubierto en Jerusalén moldes de producción para estas figurillas. Esto planteaba la cuestión de si eran fabricadas localmente o importadas de otros lugares. El descubrimiento de este molde en el Kishle constituye, por tanto, el primero de su tipo en Jerusalén y proporciona pruebas directas de que, al menos, algunas de estas figurillas se producían dentro de la propia ciudad."

Estas figurillas datan del final del período del Primer Templo, entre los siglos VIII y VI a. C. Fabricadas en arcilla, generalmente medían entre 10 y 20 centímetros de altura. En la mayoría de los casos aparecen rotas a la altura del cuello, como resultado de la técnica de fabricación, en la que la cabeza y el cuerpo se hacían por separado de forma manual, mientras que únicamente el rostro se formaba mediante un molde.

Los arqueólogos reconocen tres tipos principales de figurillas del período del Primer Templo:

Figurillas femeninas, conocidas comúnmente como Figurillas de Pilar Judeas, que representan normalmente a mujeres con peinados prominentes y las manos colocadas bajo los pechos.

Figurillas de jinete a caballo.

Figurillas zoomorfas (de animales), principalmente de caballos, aunque también aparecen otros animales.

Las figurillas estaban recubiertas con un engobe blanco y los restos de pigmento conservados indican que originalmente estaban pintadas de amarillo, rojo y negro.

Según Debbi Ben-Ami, conservadora de la Edad del Hierro de la Autoridad de Antigüedades de Israel: "El significado y la función de estas figurillas aún no se comprenden por completo. El hecho de que se hayan encontrado en casi todos los hogares, así como en calles y tumbas, indica que eran objetos de uso cotidiano. La identidad y la función de las Figurillas de Pilar Judeas siguen siendo objeto de debate entre los especialistas. Anteriormente se han interpretado como representaciones de una diosa de la fertilidad, quizá la diosa Asherah, e incluso algunos han sugerido que eran juguetes infantiles. Sin embargo, también podrían haber servido como figuras de mediación o de bendición, funcionando como amuletos domésticos destinados a atraer bendiciones, protección y buena fortuna".

Eilat Lieber, directora y conservadora jefe del Museo Torre de David de Jerusalén: "El descubrimiento del primer molde para la producción de figurillas datado en el período del Primer Templo ha generado una enorme emoción entre todos nosotros. El Museo Torre de David de Jerusalén se basa en la idea de que el pasado de Jerusalén sigue dando forma a su presente. Este verano, los visitantes tendrán la extraordinaria oportunidad de participar en una auténtica investigación arqueológica cribando la tierra procedente de las excavaciones del Kishle. Cada fragmento recuperado ayuda a iluminar un nuevo capítulo de la historia de Jerusalén, convirtiendo a los participantes en verdaderos colaboradores en la preservación y difusión del extraordinario patrimonio de la ciudad."