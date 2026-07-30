La inteligencia artificial ya reserva viajes: el gran reto para las agencias del futuro

jueves 30 de julio de 2026 , 08:30h

La Inteligencia Artificial (IA) está dando un nuevo salto en el sector turístico. Después de transformar la forma de buscar destinos, comparar alojamientos o recibir recomendaciones, esta tecnología empieza a ser capaz de planificar, comparar y reservar viajes en nombre del consumidor. Su avance abre una nueva etapa para las agencias de viajes, pero también plantea una cuestión decisiva para el conjunto de la distribución turística sobre quién mantendrá la relación con el cliente y controlará la transacción.

Esta transformación será uno de los ejes centrales del Foro de Agencias de Viajes y Distribución, que se celebrará en el marco de TIS – Tourism Innovation Summit, del 6 al 8 de octubre en FIBES Sevilla. El encuentro reunirá a las principales redes de agencias de viajes, grupos de gestión, asociaciones sectoriales, OTAs y compañías nacionales e internacionales para examinar cómo la tecnología, la especialización y los nuevos modelos de venta están cambiando el negocio.

En este contexto, Brigitte Hidalgo, directora del Tourism Innovation Global Summit, señala que "las agencias de viajes afrontan uno de los momentos de mayor transformación de las últimas décadas. La inteligencia artificial está cambiando la forma en que los viajeros buscan, comparan y reservan, pero también abre una oportunidad para que las agencias refuercen aquello que las hace diferentes: el asesoramiento experto, la personalización y la capacidad de generar confianza. La clave estará en integrar la tecnología como una aliada para aportar aún más valor al cliente”.

Durante dos días, TIS2026 congregará a más de 8.000 profesionales para descubrir la última tecnología aplicada a las agencias de viajes, así como las tendencias que están marcando el futuro de la distribución turística. Entre los directivos vinculados al sector de las agencias de viajes que participarán en el encuentro destacan voces como Wilfred Fan, CCO de Klook; Fabio Bin, cofundador y CMO de WeRoad; Lisa Delaney, Regional Head of Marketing and Lifestyle Europe de Cathay Pacific; Beatriz Sajón, General Manager Continental Europe de Virtuoso; Judith Eyck, COO de HolidayPirates Group, y Joan Roca, CEO de Essentialist. A ellos se sumarán representantes de compañías como World2Meet, Radisson Hotel Group, Destinia, Travelier, Exoticca, Ávoris, CEAV, AVASA, VBO Group, Stayforlong, MagicBreak y Thalasseo, entre otras.

La IA irrumpe en el proceso completo del viaje

La aparición de agentes de IA capaces de organizar las distintas fases de un viaje puede modificar el reparto de funciones entre proveedores, agencias, OTAs y plataformas tecnológicas. Estas herramientas no solo pueden influir en las decisiones de compra, sino también intervenir directamente en la selección de productos y en la contratación final. Ricardo Fernández, CEO de Destinia, Mario Gavira, CMO de Travelier, y Pere Vallès, CEO de Exoticca, analizarán cómo puede evolucionar la reserva cuando los consumidores deleguen parte del proceso en agentes de IA. Los directivos examinarán quién controlará la transacción, cómo cambiará el acceso al cliente y qué posición ocupará cada actor dentro del nuevo ecosistema turístico.

La transformación ya comienza a apreciarse en aplicaciones más inmediatas. Agencias de viajes y grandes grupos turísticos están utilizando IA para captar clientes, generar presupuestos, automatizar tareas administrativas, crear contenidos y aumentar la conversión sin incrementar sus plantillas. Frente a los planteamientos puramente teóricos, Joan Barceló, CIO de World2Meet, expondrá casos reales de utilización de esta tecnología en las agencias de viajes. Por su parte, Francesco Ciuccarelli, CISO de Alpitour Group, analizará cómo los grupos turísticos integrados están sustituyendo sistemas heredados por plataformas impulsadas por inteligencia artificial, una evolución que está transformando la experiencia del cliente, la distribución, la operativa y la toma de decisiones.

Escala, confianza y especialización

La incorporación de estas nuevas herramientas coincide con una etapa de mayor concentración, presión sobre los márgenes y transformación de la relación con el cliente. Al mismo tiempo, llegan en un momento donde crece la demanda de asesoramiento, confianza y especialización, unas exigencias sobre las que las agencias pueden reforzar su posición frente a otros canales de venta. Carlos López, Director de AVASA, José Manuel Lastra, Presidente de la CEAV, y Jorge Espinós, Fundador de VBO Group, abordarán cómo están evolucionando las agencias en España, qué modelos están ganando peso y qué papel desempeñarán en la distribución turística durante los próximos años.

Junto con la búsqueda de escala, el mercado está viendo crecer propuestas centradas en experiencias de viaje muy concretas. Mientras algunas compañías han optado por diversificar, otras han construido su identidad alrededor de ámbitos como las estancias prolongadas, el bienestar, el entretenimiento familiar o las experiencias rurales, entre otras. Etienne Goujot, CEO de Thalasseo, Tom Dunkley, CEO de MagicBreak, y Luis Osorio, CEO de Stayforlong, examinarán el auge de estas plataformas especializadas y su capacidad para competir con las grandes agencias de viajes online. El Foro también analizará las ventajas y limitaciones de los modelos verticales y hasta qué punto el conocimiento profundo de un segmento puede mantenerse como una ventaja competitiva en un mercado cada vez más condicionado por la IA y la concentración.

El futuro de la intermediación turística

La evolución tecnológica también está modificando los límites tradicionales entre los distintos actores de la cadena turística. Proveedores, distribuidores, OTAs, vendedores de viajes y empresas tecnológicas buscan reforzar su acceso a un cliente que vive conectado y que busca personalización. Rodolphe Lenoir, CEO de Impact Consultants, analizará si los intermediarios seguirán siendo relevantes dentro de este nuevo ecosistema y qué funciones podrán desempeñar en el futuro. Su intervención abordará cómo se está transformando la relación entre proveedores, intermediarios y viajeros, así como qué actores estarán en mejores condiciones de generar valor durante las diferentes fases del viaje.

Además, las reseñas, las plataformas y las nuevas herramientas de planificación influyen cada vez más en las decisiones de compra, mientras que los viajeros demandan experiencias más personalizadas, inclusivas y sostenibles. Para las agencias, esta evolución representa el desafío de incorporar tecnología sin perder aquellos elementos que justifican su intervención: el criterio profesional, la confianza y la capacidad de responder a necesidades específicas.