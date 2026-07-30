Soltour destaca el norte de España y las Baleares para disfrutar del eclipse solar de 2026

jueves 30 de julio de 2026 , 09:15h

Soltour, turoperador independiente líder con más de 50 años de experiencia en el sector vacacional, presenta su programación estival orientada a uno de los acontecimientos más esperados del año: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. La compañía ha puesto en valor su oferta habitual de circuitos y estancias para ofrecer a los viajeros una forma única de experimentar este fenómeno astronómico en territorio nacional.

El eclipse está impulsando el interés por el astroturismo, una tendencia de viaje que combina la observación del cielo y la divulgación científica con el descubrimiento de entornos naturales. Al situarse en la franja de observación total, diversos destinos del Cantábrico y de las Islas Baleares se convierten en puntos idóneos para presenciar este acontecimiento astronómico.

Naturaleza y cultura en el norte de la península

Para quienes prefieren un entorno verde, Soltour cuenta con una variada oferta de circuitos por Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, regiones óptimas para la observación del eclipse. Estas propuestas combinan la experiencia astronómica con rutas gastronómicas y culturales de gran arraigo.

La programación de circuitos incluye opciones minuciosamente diseñadas como 'Galicia Gastronómica: Sabores de Mar y Tierra', 'Galicia al Completo' o el 'Minicrucero Costero por las Rías'. Asimismo, los viajeros podrán optar por itinerarios completos en el Principado con 'Asturias al Completo', descubrir la cornisa cantábrica con 'Cantabria y País Vasco', o adentrarse en la cultura vasca con propuestas como 'Descubriendo Euskadi' y escapadas culturales a Bilbao.

Descanso mediterráneo en el archipiélago balear

Como alternativa costera, las Islas Baleares —con Mallorca, Menorca e Ibiza en la franja de totalidad del eclipse— representan la opción idónea para combinar el fenómeno con el descanso de playa junto al Mediterráneo. La propuesta de Soltour en este archipiélago se apoya en una sólida oferta alojativa que garantiza la máxima calidad en el servicio.

En concreto, la compañía cuenta con una amplia selección de 259 hoteles de contratación propia en Mallorca, Menorca e Ibiza, facilitando una comercialización directa y ágil para las agencias de viajes. De este modo, el viajero puede disfrutar de calas únicas, gastronomía local y ocio mientras presencia un acontecimiento astronómico excepcional.

El valor de viajar con un propósito

El eclipse de 2026 es el reflejo de una tendencia creciente en la que los viajeros buscan conectar de forma más profunda con la naturaleza y el destino. Al integrar este acontecimiento en propuestas vacacionales ya consolidadas, el viaje tradicional de verano se transforma en una experiencia memorable y con identidad propia.

"El astroturismo refleja el perfil de un viajero que busca un propósito y una conexión real con el entorno que visita. Para el eclipse de 2026, nuestra estrategia se centra en potenciar la riqueza cultural, gastronómica y de descanso de nuestros circuitos por el norte y de las estancias en Baleares, propuestas consolidadas que ya de por sí ofrecen un gran atractivo. Al canalizar este hito a través de nuestra programación habitual y de una cartera de hoteles de contratación propia, permitimos a las agencias dar una respuesta inmediata a esta tendencia con un producto de venta ágil, seguro y con total garantía de disponibilidad", señala Luis Santos, Director Comercial de Soltour.

Con esta programación, Soltour continúa ampliando su oferta de turismo nacional mediante soluciones de viaje integrales. La compañía reafirma así su capacidad para adaptar su portfolio a las nuevas expectativas del mercado, proporcionando alternativas consolidadas de contratación propia que simplifican la experiencia del viajero y aseguran un servicio de plenas garantías.