El Festival de Mérida lleva tres espectáculos a Regina

viernes 31 de julio de 2026 , 08:15h

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha presentado la programación de su extensión en Regina, que volverá a convertir el Teatro Romano de Casas de Reina en uno de los escenarios del certamen gracias a la colaboración que mantienen ambas instituciones para acercar el teatro clásico a nuevos espacios patrimoniales de Extremadura.

En la presentación han participado la directora general de Patrimonio Cultural y Documental, Adela Rueda; el alcalde de Casas de Reina, Fernando Gallego; el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro; y los intérpretes Beatriz Solís y Miguel Pérez Polo, integrantes del reparto de Alejandro y el eunuco persa.

La programación arrancará el 31 de julio con Medea, una producción de la compañía Sa Boira integrada por actores y actrices con ceguera o discapacidad visual grave. El espectáculo forma parte del convenio de colaboración entre el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y la ONCE, una alianza que impulsa una cultura cada vez más accesible e inclusiva y que apuesta por la participación activa de las personas con discapacidad en la creación artística. Basada en el texto de Eurípides, en versión de Ramón Irigoyen, la obra podrá verse el 31 de julio en el Teatro Romano de Regina.

El 1 de agosto llegará Alejandro y el eunuco persa, de Miguel Murillo, mientras que el 2 de agosto se pondrá en escena Jasón y las furias, de Nando López. Las tres funciones comenzarán a las 22:30 horas.

Con esta programación, el Festival de Mérida vuelve a respaldar el principal espectáculo del Festival de Teatro de Regina, organizado por el Ayuntamiento de Casas de Reina, reforzando una colaboración consolidada que permite extender la programación del certamen más allá de la capital extremeña y poner en valor el patrimonio arqueológico de la región como escenario para las artes escénicas.

La extensión de Regina forma parte de la apuesta del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida por acercar la cultura a distintos enclaves patrimoniales de Extremadura, favoreciendo el acceso del público a producciones de primer nivel en espacios arqueológicos de extraordinario valor histórico y artístico.