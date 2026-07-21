El Festival de Mérida lleva al Museo Oiasso de Irún la exposición Ars Fatum

martes 21 de julio de 2026 , 08:00h

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida presentó el pasado viernes en el Museo Oiasso de Irún la exposición Ars Fatum, una muestra que recorre los diez años de trayectoria de este proyecto de artesanía y diseño contemporáneo creado por Terracota Mérida y Samuel López-Lago, estrechamente vinculado al certamen emeritense durante la última década.

La exposición podrá visitarse durante los meses de julio y agosto y ofrece un recorrido por la evolución de una colección que ha convertido la tradición alfarera extremeña y el diseño contemporáneo en un lenguaje propio inspirado en el legado grecolatino. Entre las piezas expuestas destacan las quince venus originales que conforman la colección Ars Fatum, las siete venus creadas especialmente para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, así como bocetos originales, conversaciones y documentos inéditos que muestran el proceso creativo detrás de cada obra.

La inauguración ha contado con la participación de la alcaldesa de Irún, Cristina Laborda; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; el gerente del Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Pedro Blanco; el director del Museo Oiasso, Juanjo Jiménez, y el director creativo de Terracota Mérida, Juan Manuel Pérez Vinagre.

El director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, ha destacado que la exposición refleja la voluntad del certamen de hacer dialogar el legado grecolatino con otras disciplinas artísticas y celebró la consolidación de la colaboración con el Museo Oiasso de Irún. Asimismo, puso en valor el trabajo de Terracota Mérida y Samuel López-Lago, cuya creación de las máscaras oficiales del Festival se ha convertido en "uno de los símbolos más reconocibles" del certamen, proyectando además "el talento y la creatividad de Extremadura mucho más allá de nuestras fronteras".

Un proyecto que une artesanía, diseño y teatro clásico

Desde hace siete ediciones, Ars Fatum es la responsable de diseñar la máscara oficial del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de cada edición. El proyecto, impulsado por los artesanos Lorenzo y Juan Manuel Pérez Vinagre junto al diseñador Samuel López-Lago, celebra este año una década de trayectoria en la que ha recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales, como su presencia en la Expo Universal de Dubái 2020, su comercialización en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o su condición de finalista de los Premios Nacionales de Artesanía.

La muestra pone también en valor la tradición alfarera de Salvatierra de los Barros, cuna de los hermanos Pérez Vinagre y uno de los principales referentes cerámicos de Extremadura, así como el trabajo desarrollado por Terracota Mérida, taller que ha logrado proyectar la artesanía extremeña a escenarios internacionales sin renunciar a sus raíces.

Junto a ellos, el diseñador, artista e historiador del arte Samuel López-Lago aporta una visión contemporánea que ha permitido convertir Ars Fatum en un proyecto donde conviven la investigación artística, el patrimonio clásico y el diseño, consolidando una colección que trasciende el objeto artesanal para convertirse en una propuesta cultural de proyección internacional.