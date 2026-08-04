Hyatt crece un 4,5% en Europa y eleva sus previsiones para 2026

martes 04 de agosto de 2026 , 09:30h

La compañía hotelera mantiene el buen ritmo de crecimiento en Europa gracias a la fortaleza del turismo de ocio y eleva sus previsiones para 2026 tras cerrar el segundo trimestre con sólidos resultados.

Hyatt Hotels Corporation cerró el segundo trimestre de 2026 con una evolución positiva de su negocio, impulsada por la sólida demanda de viajes premium. Europa fue una de las regiones con mejor comportamiento, al registrar un crecimiento del RevPAR (ingreso por habitación disponible) del 4,5%, el más elevado de todas las regiones en las que opera la compañía durante este periodo.

Este resultado estuvo respaldado por la fortaleza de la demanda del turismo de ocio nacional, que compensó la moderación de los viajes internacionales hacia Europa derivada de la incertidumbre geopolítica.

A nivel global, Hyatt registró un incremento del 5,9% en el RevPAR comparable de todo su sistema. Los establecimientos de lujo y de gama alta volvieron a liderar el crecimiento, impulsados tanto por el turismo vacacional como por los viajes de negocios y el segmento MICE.

La expansión internacional de la compañía también avanzó durante el trimestre con la apertura de Miraval The Red Sea, el primer hotel de esta marca fuera de Estados Unidos. El establecimiento supone además el inicio de varios proyectos previstos por Hyatt en Arabia Saudí durante los próximos años.

La hotelera finalizó el trimestre con una cartera récord de 154.000 habitaciones en desarrollo, un 10% más que hace un año, una cifra que refleja la confianza de inversores y promotores en la estrategia de crecimiento de la compañía.

No obstante, Hyatt reconoce que la continuidad del conflicto en Oriente Medio continúa afectando a la actividad en la región y prevé que reduzca en torno a 10 millones de dólares los ingresos por comisiones durante el conjunto del ejercicio. Aun así, excluyendo este mercado, el crecimiento internacional del RevPAR mantiene una evolución positiva.

En el plano financiero, la compañía obtuvo unos ingresos brutos por comisiones de 324 millones de dólares, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior. Estos resultados han llevado a Hyatt a revisar al alza sus previsiones para 2026, situando el crecimiento esperado del RevPAR de todo el sistema entre el 3,5% y el 4,5%.