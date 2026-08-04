Riyadh Air y Air Europa impulsan una alianza estratégica para conectar Europa y Oriente Medio

martes 04 de agosto de 2026 , 09:15h

Riyadh Air y Air Europa han firmado un memorando de entendimiento (MoU) que marca el inicio de una alianza estratégica destinada a fortalecer la conectividad aérea entre Europa, Latinoamérica y Arabia Saudí. El acuerdo sienta las bases para una colaboración más estrecha entre ambas compañías y abre la puerta al desarrollo de nuevas oportunidades comerciales y operativas.

El principal objetivo de esta alianza es mejorar las conexiones entre Madrid y Riad, dos mercados con un creciente potencial turístico y de negocios, al tiempo que facilitará el acceso a una amplia red de destinos en España, el sur de Europa y Latinoamérica a través de Air Europa, así como a los nuevos destinos que Riyadh Air incorporará a su red internacional.

La colaboración contempla el estudio de nuevas fórmulas de cooperación en el desarrollo de rutas, acuerdos de código compartido y conexiones más eficientes entre ambas redes, lo que permitirá ofrecer a los pasajeros una mayor variedad de opciones de viaje y una experiencia más fluida desde el origen hasta el destino.

Asimismo, ambas aerolíneas trabajarán en la integración y reciprocidad de sus programas de fidelización, el desarrollo de iniciativas de innovación digital y la mejora de los servicios aeroportuarios y de atención al cliente. Estas medidas buscan incrementar la comodidad del viajero y optimizar la experiencia en todas las fases del viaje.

Con este memorando de entendimiento, Riyadh Air continúa avanzando en su estrategia de establecer alianzas con compañías aéreas de referencia para consolidar a Riad como un gran centro de conexión internacional, mientras que Air Europa amplía las oportunidades de conexión de sus clientes con uno de los mercados de mayor crecimiento del mundo y contribuye a estrechar los vínculos entre Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.