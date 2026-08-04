MIAU Fanzara, el museo inacabado de arte urbano que es una referencia mundial

martes 04 de agosto de 2026 , 09:00h

Las fachadas de Fanzara son el orgullo de sus vecinos. Frente a los pueblos blancos que salpican el interior de Castellón, esta pequeña aldea del Alto Mijares, donde apenas llegan a los 300 habitantes y la media de edad peina canas, se ha convertido en una referencia del arte urbano gracias al MIAU, un museo al aire libre que nunca deja de crecer ni reinventarse. Cuesta creer que esos mismos paisanos que le abren sus casas a los creadores y se vuelcan desinteresadamente en cada aspecto de la organización, hace unos años ni siquiera se dirigían la palabra.

Todo comenzó a mediados de los 2000, cuando la propuesta de instalar en Fanzara un vertedero de residuos tóxicos dividió a los vecinos en dos bandos. Unos lo consideraban una oportunidad de crear empleo y frenar la despoblación; los otros, una amenaza para el medioambiente. El vertedero nunca llegó a construirse, pero la fractura siguió abierta, hasta que a Javier López y Rafa Gascó se les ocurrió una idea tan optimista que parecía improbable: recurrir al arte para recomponer la convivencia. Si en Berlín los grafitis habían convertido el muro en un símbolo de encuentro, ¿por qué no podían derribar los de Fanzara?

Le presentaron la idea al grafitero madrileño Miguel Abellán, Pincho, y en cuestión de días había más de veinte artistas dispuestos a participar en este experimento vecinal. Tenían libertad absoluta para crear, con una única sugerencia creativa que ha permanecido en su ADN: que los artistas convivieran con los vecinos, intercambiaran historias y opiniones, y dejaran que las obras nacieran de esa experiencia compartida. Desde aquella primera edición en 2014, el MIAU se ha extendido por más de un centenar de paredes, con firmas de Escif, Hyuro, Sam3, Deih, Elías Taño o David de Limón.

Fanzara es un municipio singular, donde la naturaleza rodea sus calles tradicionales… ¡Convertidas en museo al aire libre! No te pierdas el arte urbano del MIAU de Fanzara.

Fanzara y su MIAU, el Museo Inacabado de Arte Urbano, tienen que estar en tu lista de cosas que ver antes de que termine el año. Por si aún no sabes en qué consiste esta iniciativa artística, te invitamos a que lo compruebes en persona en una visita a este municipio tan vinculado con el mejor arte urbano. Te va a sorprender la mezcla de calles tradicionales, murales vanguardistas y la naturaleza que los rodea a ambos.

Fanzara es un pequeño pueblo rodeado de naturaleza y donde el arte urbano es el principal protagonista. Este municipio de origen árabe se encuentra situado en la comarca castellonense del Alto Mijares. Un enclave ideal para desconectar de la rutina y dejarse llevar por su naturaleza y dejarte sorprender por sus graffitis.

Una forma de descubrir el arte de Fanzara es olvidándote del tiempo y darte el lujo de pasear y recorrer cada rincón del pueblo para descubrir un mundo diferente a través de las obras de cientos de artistas.

El Museo Inacabado de Arte Urbano, MIAU, es una alternativa para poner en valor este tipo de arte y recuperar la memoria y el orgullo de Fanzara. Sin duda, es una forma perfecta de transmitir valores, de potenciar el turismo y sacar a relucir estos pequeños destinos de la Comunitat Valenciana.

En las fachadas de las casas, a lo grande, en sus plazas o en cualquier sitio que te puedas imaginar encontrarás obras de artistas de todo el mundo. MIAU es una forma diferente de poner en valor el arte urbano y hace que nos perdamos en destinos tan acogedores como este.

Este museo al aire libre lleva en marcha más de seis años y cuenta con más de 160 obras. Sin duda, son las delicias de todos los turistas que vienen a visitar este pequeño pueblo.

Algunos de los artistas que han pasado y han dejado su huella son el español Alberto Montes y Doa Ocampo, el uruguayo Colectivo Licuado, el chileno Mono González o la británica Anna Willow, entre otros muchos.