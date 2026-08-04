Entre playas, azoteas y alta cocina: el mapa gastronómico del verano

martes 04 de agosto de 2026 , 08:45h

Del Mediterráneo a las grandes ciudades, estos restaurantes y espacios de ocio reinventan la experiencia gastronómica con propuestas que combinan producto, creatividad, música y escenarios únicos para disfrutar sin mirar el reloj.

Hay viajes que se recuerdan por sus paisajes y otros que permanecen en la memoria por lo que sucede alrededor de una mesa. Este verano, la gastronomía vuelve a convertirse en el mejor motivo para hacer una escapada, descubrir una ciudad o prolongar un atardecer frente al mar.

Desde exclusivos beach clubs donde el Mediterráneo marca el ritmo del día hasta restaurantes de autor, azoteas con vistas privilegiadas o discretos speakeasies que esconden algunas de las mejores coctelerías del momento, España despliega una oferta gastronómica capaz de seducir a cualquier viajero.

Marbella, Estepona, Madrid, Barcelona y Zaragoza reúnen algunas de las propuestas más interesantes de la temporada, espacios donde la cocina trasciende el plato para convertirse en una experiencia que combina diseño, ambiente, música y una cuidada selección de sabores.

Costa del Sol: gastronomía junto al mar

La Costa del Sol continúa consolidándose como uno de los grandes destinos gastronómicos del verano. En Marbella, Bonbonniere fusiona cocina internacional, sushi de alta gama y una vibrante programación musical en un espacio que evoluciona del restaurante al club conforme avanza la noche.

Muy cerca, en Estepona, Laguna Beach propone un concepto que va mucho más allá del clásico beach club. Restaurantes como Kai, inspirado en los sabores del Sudeste Asiático, o Mar de Sazzon, dedicado a la cocina andaluza contemporánea, permiten disfrutar de una jornada completa entre playa, gastronomía, música en directo y atardeceres frente al Mediterráneo.

Madrid: refugios para saborear el verano

Cuando el calor aprieta, la capital encuentra nuevas formas de disfrutar de la gastronomía. En la azotea del Thompson Madrid, Makáá invita a contemplar el atardecer mientras la brasa y el producto de temporada protagonizan una carta pensada para compartir sin prisas.

A pocos metros, oculto en los bajos del hotel, Jack's Club recupera el espíritu de los exclusivos clubes británicos. Sin fotografías ni vídeos, este elegante speakeasy convierte la conversación y la coctelería de autor en los auténticos protagonistas de la noche madrileña.

Barcelona: el Mediterráneo en el plato

Frente a la playa de la Barceloneta, Shôko Barcelona renueva su propuesta gastronómica con una carta que fusiona cocina mediterránea, japonesa y nikkei. Sushi, arroces, pescados a la brasa y una amplia terraza con vistas al mar convierten este espacio en uno de los clásicos imprescindibles del verano barcelonés.

Zaragoza: creatividad sin límites

Lejos de la costa, Zaragoza demuestra que también es un gran destino gastronómico. En Gamberro, el chef Franchesko Vera propone un menú degustación en constante evolución que combina producto aragonés, influencias asiáticas y latinoamericanas y una creatividad reconocida por la Guía Michelin y un Sol Repsol. Cada visita es diferente y cada temporada ofrece nuevas sorpresas culinarias.

Más que una selección de restaurantes, estas direcciones representan una nueva forma de viajar, donde la gastronomía se convierte en el hilo conductor de experiencias que invitan a disfrutar del verano con calma, descubriendo nuevos sabores y lugares inolvidables.