martes 04 de agosto de 2026 , 09:45h

El Museo Nacional del Palacio de Taipéi presenta una de las muestras más singulares de su programación anual con «El Canon del Dragón Tibetano: una sinfonía del poder imperial, la fe y el arte en una época dorada», una exposición que reúne una de las joyas más extraordinarias del patrimonio budista y de la historia imperial china. La exhibición permanecerá abierta hasta el 8 de noviembre, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de contemplar un manuscrito excepcional que rara vez se expone al público debido a su enorme valor histórico y a las estrictas condiciones de conservación que requiere.

La pieza central de la muestra es el Tripitaka del Dragón Tibetano, un monumental manuscrito del canon budista tibetano elaborado con tinta de oro sobre papel teñido de azul oscuro. Esta impresionante obra fue encargada en 1667 por la gran emperatriz viuda Xiaozhuang, una de las figuras políticas más influyentes de la dinastía Qing, y finalizada en 1669, durante el reinado del emperador Kangxi, considerado uno de los soberanos más destacados de la historia china.

Más que un texto religioso, el Tripitaka simboliza la estrecha relación entre el poder imperial y el budismo tibetano durante los primeros años de la dinastía Qing. El patrocinio de una obra de semejante magnitud reforzaba tanto la legitimidad política de la corte como sus vínculos con las comunidades budistas del Tíbet y de otras regiones del imperio, convirtiendo la religión en un importante elemento de cohesión cultural y diplomática.

La exposición permite apreciar el extraordinario nivel artístico alcanzado por los artesanos de la época. La delicadeza de la caligrafía realizada con tinta dorada, la riqueza de las ilustraciones y los refinados materiales empleados convierten el manuscrito en una auténtica obra maestra del arte librario asiático. Cada volumen refleja el meticuloso trabajo de escribas, pintores y encuadernadores que combinaron maestría técnica con una profunda devoción religiosa.

Además del manuscrito, el recorrido expositivo contextualiza el momento histórico en el que fue creado mediante objetos relacionados con la corte Qing, documentos históricos y recursos audiovisuales que ayudan a comprender el papel que desempeñó el budismo tibetano en la construcción del Estado imperial. La muestra también explora el intercambio cultural entre las distintas tradiciones religiosas y artísticas que coexistieron en el vasto territorio gobernado por los Qing.

Con esta exposición, el Museo Nacional del Palacio invita a descubrir una de las mayores expresiones del patrimonio cultural de Asia, donde historia, espiritualidad y arte se entrelazan en una obra excepcional. Para los amantes de la historia, el turismo cultural y las grandes civilizaciones, la visita constituye una oportunidad única para contemplar un tesoro que resume el esplendor artístico y la sofisticación política de una de las épocas más brillantes del mundo oriental.