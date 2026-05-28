jueves 28 de mayo de 2026 , 08:00h

El artista urbano SUSO33 transforma el acceso a la sala de Centro Danza Matadero con su mural

Centro Danza Matadero presenta a partir de este mes de mayo una nueva intervención artística: un mural creado por el artista urbano SUSO33, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025. Esta obra, diseñada específicamente para recibir al espectador que accede a la Nave 11 de Centro Danza Matadero, se titula Las paredes danzan y convierte el vestíbulo de la sala en una experiencia inmersiva que dialoga con la arquitectura del entorno y anticipa la vivencia escénica.

El objetivo de esta obra es transformar el espacio de tránsito en una escenografía envolvente y dinámica para que el espectador se sumerja en una dimensión vibrante de energía y ritmo. Para ello, el mural representa cuerpos danzantes mediante líneas continuas y gestos pictóricos, creando una relación entre movimiento, espacio, vacío y ritmo. Estas formas antropomorfas que ocupan el mural lo hacen vibrar con su propia musicalidad intrínseca, con ritmo y armonía.

Las paredes danzan incorpora referencias a distintas disciplinas de la danza y a grandes figuras de su historia, integrando precisión, técnica y expresividad dentro de una composición coreográfica visual. Cada trazo continuo se configura como una frase coreográfica que se despliega entre los huecos del espacio y que invita al espectador a experimentar el tránsito hacia la sala no solo como un paso físico, sino como una inmersión en el lenguaje de la danza.

Para su creación, SUSO33 se ha inspirado en la relación entre el nacimiento, el cosmos y el cuerpo en el espacio que plantea Pascal Quignard en su obra El origen de la danza, y que establece una analogía entre el cuerpo en el líquido amniótico y los cuerpos celestes en constelaciones. Además, se ha basado también en las pinturas rupestres, en la idea de la cueva como espacio simbólico que remite al Mito de la caverna y a la noción de la cuarta pared. Por último, SUSO33 se ha inspirado también en la cultura urbana y en la relación entre danza y grafiti desarrollada por Henry Chalfant, pionero en integrar hip hop, breakdance y artes escénicas. Aquí las paredes funcionan como una escenografía viva y envolvente que el espectador atraviesa físicamente antes de entrar al teatro para que ese espacio de tránsito deje de ser un ‘no lugar’.

“He buscado una estética sobria y contemporánea donde reside una profunda musicalidad y armonía visual”, explica el artista. “No solo pinto formas; compongo una partitura de cuerpos danzantes que representan diversas disciplinas de la danza y, a su vez, cada uno con su propia dinámica y tempo”.

SUSO33, artista plástico conectado con la danza

SUSO33 (Madrid, 1973) es un creador que está considerado como uno de los referentes del grafiti, el arte urbano y el muralismo nacional. Partiendo del grafiti clásico y el street art, ha desarrollado su obra en diferentes campos: pintura de acción, muralismo, instalación, videoarte, performance y escenografía. Parte de sus obras se encuentran en importantes museos y en colecciones públicas y privadas como el Museo Nacional Reina Sofía, Caixa Forum, Thyssen-Bornemisza, Artium o el Bronx Museum, entre otros.

La relación de Suso con la danza se remonta a sus inicios artísticos, utilizando el gesto, el trazo y el movimiento como formas de expresión. En los campos del muralismo artístico y de la pintura para ópera, teatro, danza y cine, SUSO33 ha trabajado en más de cincuenta escenografías para instituciones como el Teatro Real, Centro Dramático Nacional, Compañía Nacional de Danza, Ayuntamiento de Madrid, Biblioteca Nacional y otras. A lo largo de su carrera, ha colaborado con importantes crews y figuras del breakin internacional y nacional, así como con bailarines y compañías de prestigio. Ha dirigido espectáculos de danza, creado escenografías y ha desarrollado proyectos que combinan pintura y movimiento escénico. También ha trabajado con artistas y compañías destacadas como Sara Baras, Nacho Duato, Aracaladanza y Rocío Molina, entre otras, integrando danza, arte urbano y pintura en propuestas escénicas innovadoras.