El nuevo Certina DS SUPER PH2000M, diseñado para las profundidades

viernes 19 de junio de 2026 , 08:00h

Certina amplía los límites de la relojería de submarinismo con el lanzamiento del DS SUPER PH2000M, el primer modelo PH de la marca capaz de soportar una presión equivalente a 2.000 metros de profundidad. Fabricado en titanio de grado 2, equipado con el movimiento Powermatic 80 y la tecnología DS Concept Extreme Shock Resistance, este reloj combina innovación, resistencia y diseño para enfrentarse a las condiciones más extremas.

Certina vuelve a demostrar por qué es una de las firmas de referencia en relojería deportiva con el lanzamiento del DS SUPER PH2000M, un reloj de submarinismo concebido para soportar condiciones extremas y alcanzar profundidades de hasta 2.000 metros. Se trata del primer modelo de la histórica línea PH —siglas de Presión Hidrostática— que alcanza esta impresionante cifra, duplicando la resistencia de anteriores generaciones y reafirmando el compromiso de la marca suiza con la innovación y la fiabilidad.

Este nuevo guardatiempo representa la máxima evolución del DS Concept, el sistema de doble seguridad desarrollado por Certina en 1959 y que ahora incorpora la tecnología Extreme Shock Resistance, diseñada para ofrecer una excepcional resistencia a golpes y presiones extremas. El resultado es una pieza robusta y sofisticada, preparada tanto para las profundidades oceánicas como para el uso diario.

Fabricado en titanio de grado 2, el DS SUPER PH2000M presenta una caja de 43 milímetros de diámetro con corona y fondo enroscados, además de una válvula automática de escape de helio situada a las nueve horas, un elemento indispensable para garantizar la seguridad durante inmersiones de saturación. Su bisel unidireccional de cerámica incorpora un innovador sistema de seguridad «push to turn», mientras que el cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflejos asegura una perfecta legibilidad en cualquier circunstancia.

Un legado nacido bajo el agua

La historia de Certina y el océano se remonta a la década de 1960. Desde el DS PH200M, lanzado en 1967, hasta el DS-2 Super PH1000M de 1970, la marca ha ido ampliando los límites de la relojería de submarinismo. El nuevo DS SUPER PH2000M supone un nuevo hito en esta trayectoria, consolidando una filosofía basada en la resistencia y la precisión.

Además de acompañar expediciones al Himalaya, los relojes Certina participaron en la histórica misión submarina Tektite II, desarrollada en 1970, demostrando su fiabilidad en algunas de las condiciones más exigentes del planeta.

Cuatro versiones para explorar las profundidades

La colección está disponible en cuatro combinaciones cromáticas que combinan deportividad y personalidad. Destacan la versión con esfera blanca y bisel azul, la variante con esfera amarilla y bisel negro y un elegante modelo totalmente negro con llamativos detalles naranjas en agujas, índices y graduaciones del bisel.

Cada reloj se entrega con una segunda correa intercambiable —de silicona, caucho o tejido, según el modelo— además del brazalete de titanio, ofreciendo versatilidad y comodidad tanto en el agua como fuera de ella.

Edición limitada con conciencia ecológica

La colección incluye también una edición limitada de 1.959 ejemplares, creada en colaboración con la Sea Turtle Conservancy (STC), una de las organizaciones dedicadas a la conservación de tortugas marinas más antiguas del mundo.

Esta versión especial luce una llamativa esfera degradada en tonos turquesa y negro, acompañada de un bisel de cerámica negra. Un diseño que evoca las profundidades del océano y simboliza el compromiso de Certina con la protección del medio marino, una causa que la firma apoya desde hace casi una década.

Un reloj preparado para cualquier desafío

En su interior late el movimiento automático Powermatic 80, equipado con espiral Nivachron™, que ofrece una reserva de marcha de hasta 80 horas y una elevada resistencia a los campos magnéticos. Todo ello convierte al DS SUPER PH2000M en una herramienta de precisión concebida para soportar la presión extrema sin renunciar a la estética ni al confort.

Con esta nueva colección, disponible a partir del 17 de junio de 2026, Certina reafirma su lema: «Count on me», una declaración de confianza que resume más de 135 años de experiencia y un firme compromiso con la resistencia, la precisión y la aventura.