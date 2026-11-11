Piñero logra tres premios en los World Golf Awards 2026 por su excelencia en el Caribe

miércoles 11 de noviembre de 2026 , 08:45h

Tulum Country Club revalida por segundo año consecutivo el premio Latin America’s Best Golf Real Estate Venue, mientras que PGA Riviera Maya y PGA Ocean’s 4 vuelven a ser distinguidos como los mejores campos de golf de México y República Dominicana, respectivamente.

La división Real Estate & Golf de Piñero ha obtenido tres reconocimientos en los World Golf Awards 2026, unos galardones internacionales que distinguen la excelencia en el sector del golf. Los premios reconocen tanto su modelo de desarrollo residencial vinculado a este deporte como la calidad de sus campos en México y República Dominicana, consolidando la presencia del grupo entre los destinos de referencia del Caribe.

Uno de los reconocimientos más destacados ha sido para Tulum Country Club, elegido por segundo año consecutivo como Latin America’s Best Golf Real Estate Venue 2026. El premio distingue su modelo de destino residencial en la Riviera Maya, donde el golf se integra con la naturaleza, el bienestar y una completa oferta de servicios y experiencias pensadas para la comunidad.

El concepto de Tulum Country Club se articula en torno a un estilo de vida que combina seguridad, deporte y calidad de vida, con PGA Riviera Maya y su PGA Academy como principales referentes de su propuesta deportiva. A ello se suman iniciativas y servicios como el Colegio Internacional Alemán, el primero de la Riviera Maya en obtener el Bachillerato Internacional; el Programa Educativo de Fútbol de la Fundación Real Madrid; un club de playa, instalaciones deportivas y espacios dedicados al bienestar, además de áreas comerciales y de negocios.

PGA Riviera Maya y PGA Ocean’s 4, entre los mejores campos del Caribe

Los otros dos galardones ponen el foco en la calidad deportiva de las instalaciones de Piñero. PGA Riviera Maya, ubicado en Tulum Country Club, ha sido elegido Mexico’s Best Golf Course 2026 por tercer año consecutivo. Diseñado por el reconocido arquitecto Robert Trent Jones II, el recorrido destaca por su integración en el paisaje de la selva maya y por un trazado que combina belleza natural y exigencia técnica.

Se trata, además, del único campo de México que cuenta con una alianza con la PGA of America y ha acogido competiciones internacionales de primer nivel, como el Korn Ferry Tour y el Women’s Amateur Latin America (WALA).

Por su parte, PGA Ocean’s 4, situado en la comunidad residencial de Playa Nueva Romana, en República Dominicana, ha revalidado por segundo año el título de Dominican Republic’s Best Golf Course 2026. Su recorrido, con varios hoyos frente al mar, destaca por su diseño y proyección internacional. Es también el único campo del país con alianza con la PGA of America y ha sido sede de la gran final del PGA Tour Americas. A estas características se suma el único campo ejecutivo iluminado de República Dominicana, que permite disfrutar del golf también durante la noche.

Una apuesta por el golf como motor de desarrollo

Jaime Sitjar, CEO de la división Real Estate & Golf de Piñero, ha valorado estos reconocimientos como un respaldo a la trayectoria del grupo: «Estos reconocimientos en los World Golf Awards avalan una visión que llevamos construyendo desde hace más de 20 años y reconocen, ante todo, el extraordinario trabajo de nuestros equipos. Entendemos el golf como un elemento clave para crear destinos y comunidades con un estilo de vida diferencial, como Tulum Country Club. Nuestros campos reflejan nuestra apuesta por la excelencia, desde el diseño, la calidad y la experiencia hasta las alianzas con las instituciones más prestigiosas del golf y nuestra capacidad para acoger grandes competiciones internacionales».

Con estos tres galardones, Piñero refuerza su posicionamiento en el ámbito del turismo y el desarrollo residencial vinculado al golf en el Caribe. Una estrategia que sitúa este deporte no solo como una actividad deportiva, sino también como un elemento vertebrador de comunidades y destinos en los que conviven naturaleza, bienestar y experiencias.