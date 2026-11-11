Vampiros chinos, zombis y toros mutantes protagonizan una delirante sesión de cine cutre el viernes 13

miércoles 11 de noviembre de 2026 , 08:15h

Los vampiros chinos, los zombis y hasta los toros de lidia mutantes tomarán el mk2 Cine Paz de Madrid el próximo viernes 13 de noviembre a las 22:30 horas con la proyección de la película taiwanesa «Chivalric Tornado» (1989), una delirante muestra del cine asiático más cutre y disparatado.

La cinta, protagonizada por un inocente niño vampiro que emprende la búsqueda de sus padres entre peleas absurdas, criaturas estrafalarias y efectos especiales de saldo, llegará a la gran pantalla en una sesión organizada por los responsables de CUTRECON, el Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, y la distribuidora Trash-O-Rama.

«Lo más increíble de esta película es que supuestamente se hizo para niños, pero está llena de violencia salvaje, palabrotas, chistes verdes y peleas que no se acaban nunca. Vamos, que no sé muy bien qué clase de público infantil tenían en mente», explica entre risas Carlos Palencia, director de CUTRECON.

La absoluta falta de contención también se extiende a los efectos especiales y al aspecto de las criaturas. «Aquí el guion es una excusa para rellenar los escasos segundos donde los personajes no se dan de tortas», señala Palencia, quien también destaca «los maquillajes espantosos y unos cables que se ven tanto y tantas veces que al final acabas cogiéndoles cariño».

De presentar la sesión se encargará el propio Palencia, quien también es colaborador habitual del programa “Mañana Más” de Ángel Carmona en Radio Nacional de España. Como maestro de ceremonias, contará al público anécdotas sobre el rodaje y se encargará de crear la atmósfera perfecta para el visionado del filme.

Desde la organización también explican que, como es habitual en las sesiones apadrinadas por CUTRECON y Trash-O-Rama, se permitirán la libre participación y los comentarios en voz alta del público, para “disfrutar aún más del visionado de la película”.