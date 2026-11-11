Sin raíces, la descastada; tercer disco de Looping GREIS

miércoles 11 de noviembre de 2026 , 08:00h

"En este momento de reivindicación del folclore y de las culturas minoritarias, yo me reivindico como la descastada, la sin raíces, como hija de una gran capital en un país de migraciones, como nieta de diferentes extremos de un país como España, que ya de por sí es una fusión de culturas. No pertenezco a ninguna tradición, no he mamado ningún folclore como propio, y por eso me interesan todos"

Tras 10 años de carrera Looping GREIS presenta su tercer LP, "Sin raíces, la descastada" cuyo proyecto ha sido premiado por la SGAE y ha recibido las Ayudas a la creación del Ayuntamiento de Madrid.

"Sin raíces, la descastada" cuenta con colaboraciones estelares como la artista catalana afincada en Francia Ona Mae, el dúo catalán Ual.la, la cantante y percusionista palentina María Alba (El Naán), o el guitarrista de jazz Jorge Cabadas.

9 canciones y un bonus, que se adentran en las problemáticas de nuestro tiempo, con títulos como "Aburrimiento", "Insomnio", "La vida de otros" o "Quiero ser niña un ratito más", en un intento de sublimar los aspectos negativos de la vida contemporánea, para transfomarlos en detonantes de creatividad.

Además profundiza en la faceta multidisciplinar de Greis, incluyendo la participación del Coro Animal (que ella misma dirige), y de la compañía de circo Andrea Ríos, con quien se encuentra actualmente de gira como música en directo con el espectáculo "Morpha", de cuya banda sonora, forma parte el tema original del disco "La Caverna".

15 de Noviembre Presentación de "Sin raíces, la descastada" en Café la Palma (Madrid)