miércoles 11 de noviembre de 2026 , 08:30h

CaixaBank, Piñero y Fundación Natzaret se unen en Palma en una exposición de arte solidario a favor de la infancia vulnerable

Terreno Barrio Hotel acoge una muestra de 100 obras procedentes del fondo pictórico y fotográfico de CaixaBank.

La recaudación íntegra de la venta se destinará a mejorar la calidad de vida de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad, labor impulsada por la Fundación Natzaret.

El arte y la solidaridad se han dado cita en Palma con la inauguración de una destacada exposición a beneficio de la Fundación Natzaret.

La iniciativa, que es fruto de una sólida alianza, ha logrado reunir a CaixaBank, entidad donante de las obras, y a Piñero, que ha cedido el espacio, con el objetivo común de poner la cultura al servicio de los más vulnerables.

El acto inaugural, celebrado en Terreno Barrio Hotel, ha contado con una nutrida representación institucional y social. Junto a los representantes de las tres entidades organizadoras, el evento contó con la presencia de Pedro Miró, Coordinador General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma en representación del Alcalde; Guillermo Sánchez, conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca y Presidente del Institut Mallorquí de Afers Socials en representación del Consell de Mallorca; Catalina Isern Fiol, directora general de Menores, de la Conselleria de Familia e Bienestar Social en representación de la presidenta del Govern, Marga Prohens; y Patricia Troyano, presidenta de la Asociación de Vecinos de El Terreno.

La muestra, que estará abierta al público general en El Terreno Barrio Hotel durante toda la jornada del viernes y la mañana del sábado, está compuesta por 100 piezas cedidas por CaixaBank. Entre el catálogo expuesto destacan obras vinculadas a reconocidos autores como Marcos Irizarry, Albert Ràfols-Casamada, Maria Girona y Mela Ferrer.

Alianzas con impacto social y cultural

Durante la presentación de la muestra, las entidades organizadoras han puesto en valor la importancia del trabajo en red para generar un impacto positivo y real en la sociedad balear.

El compromiso de CaixaBank con el desarrollo social del territorio balear ha sido el motor para la cesión de este valioso fondo artístico. En este sentido, Ramón Juan, director comercial de Empresas de CaixaBank en Baleares, ha destacado durante el acto que: "Desde CaixaBank trabajamos para ayudar desde la cercanía y con todas las herramientas a nuestro alcance a las personas que más lo necesitan. Para lograrlo es fundamental sumar esfuerzos y crear alianzas que permitan ampliar el impacto de nuestra ayuda. Agradecemos a Piñero su colaboración y la cesión de este espacio, un ejemplo de cómo la unión de fuerzas contribuye a apoyar a los colectivos más vulnerables".

Por su parte, Piñero ha reafirmado su papel como agente integrador en la comunidad cediendo los espacios de su Terreno Barrio Hotel, específicamente la sala de arte, el coworking y su terraza, y asumiendo la coordinación logística e institucional de la inauguración.

Isabel Piñero, Presidenta del Consejo de Familia de Piñero, ha señalado el valor de estas sinergias: "Acoger esta exposición solidaria en el Terreno Barrio Hotel es una forma de seguir contribuyendo al desarrollo de iniciativas auténticas que unen la riqueza cultural de Mallorca con el compromiso social. Al igual que hacemos con otras iniciativas vinculadas al arte y la música, buscamos acercar la cultura a los residentes y devolver a la comunidad parte de lo que nos aporta. De este modo, aseguramos que nuestra actividad deje una huella real y positiva en las personas, apoyando hoy una labor tan fundamental como la que realiza la Fundación Natzaret".

El objetivo central y gran beneficiario de esta alianza es la Fundación Natzaret, una entidad mallorquina sin ánimo de lucro que lleva décadas trabajando incansablemente para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de niños, niñas y jóvenes, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social.

Guillem Cladera, Director de la Fundación Natzaret, ha agradecido profundamente esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de CaixaBank, entidad con la que Fundació Natzaret colabora desde hace años y con la que mantiene alianzas en favor de la población más vulnerable. Asimismo, ha querido destacar la importante aportación de medios y recursos de Piñero, cuyo apoyo resulta imprescindible para hacer posible esta iniciativa.

"Nuestra labor consiste, en buena medida, en el arte de saber acompañar procesos. En esta ocasión, el arte se convierte también en una oportunidad para colaborar: cualquier persona puede llevarse una de las obras donadas a cambio de una aportación, con la satisfacción de saber que está contribuyendo a una causa solidaria.

Los fondos recaudados se destinarán a mejorar, en la medida de lo posible, las próximas fiestas navideñas de jóvenes extutelados que se encuentran en situación de calle, para que puedan vivir estas fechas en mejores condiciones y con mayor ilusión.