Emirates Skywards convierte las compras y los planes cotidianos en millas para viajar

jueves 12 de noviembre de 2026 , 10:00h

La campaña global ‘Miles More Rewarding’ muestra cómo los miembros del programa de fidelización de Emirates y flydubai pueden acumular y canjear millas a través de compras, gastronomía, ocio, bienestar y experiencias compartidas en familia.

Acumular millas para el próximo viaje ya no depende únicamente de volar. Un café por la mañana, una tarde de compras, una comida en un restaurante o una actividad de ocio pueden convertirse también en oportunidades para conseguir recompensas. Esta es la filosofía de ‘Miles More Rewarding’, la nueva campaña global de Emirates Skywards, el programa de fidelización de Emirates y flydubai, que pone el foco en las distintas formas de sumar y utilizar millas en la vida cotidiana.

Con más de 40 millones de miembros en todo el mundo, Emirates Skywards ha desarrollado un amplio ecosistema de ventajas que trasciende el ámbito de los viajes. Su propuesta conecta el transporte aéreo con las compras, la restauración, el alojamiento, el entretenimiento y otras actividades habituales, ofreciendo diferentes alternativas para acumular millas y transformarlas en nuevas experiencias.

La iniciativa también pone el acento en el componente familiar del programa, mostrando cómo las recompensas pueden formar parte de los planes y aficiones de todos sus miembros, desde las pequeñas actividades del día a día hasta las vacaciones y las experiencias especiales.

Cinco formas de acumular millas más allá de los vuelos

En Dubái, uno de los principales escenarios de esta campaña, los miembros disponen de diferentes opciones para sumar millas mientras realizan sus actividades habituales. Una de ellas es Skywards Everyday, la aplicación que permite acumular recompensas en más de 500 marcas participantes de Emiratos Árabes Unidos. Desde cafeterías y supermercados hasta restaurantes, comercios y establecimientos de bienestar, las compras cotidianas pueden convertirse en millas. Entre las marcas adheridas figuran noon Food, Costa Coffee, CÉ LA VI y Laundry Heap. Para utilizar el servicio, basta con vincular hasta cinco tarjetas de pago a la aplicación y realizar las compras en los establecimientos participantes.

Otra posibilidad se encuentra en Dubai Mall, donde los miembros pueden conseguir Skywards Miles al comprar, comer o disfrutar de diferentes servicios en más de 1.300 establecimientos del centro comercial. Para ello, deben descargar la aplicación Dubai Mall, vincular su cuenta de Emirates Skywards y escanear los recibos de las compras superiores a 100 AED, equivalentes aproximadamente a 24 euros.

Las compras por internet también ofrecen oportunidades para incrementar el saldo de millas. A través de Skywards Miles Mall, los usuarios pueden acumularlas o canjearlas en miles de marcas de mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, India y Australia. Entre las opciones disponibles figuran comercios como Amazon UAE, Apple UK y Nike. El procedimiento consiste en acceder a la plataforma con la cuenta de Emirates Skywards antes de realizar la compra, de manera que las operaciones elegibles puedan generar recompensas.

Las tarjetas de crédito de marca compartida de Emirates Skywards constituyen otra vía para acelerar la acumulación. Estas permiten conseguir millas con los gastos habituales y obtener recompensas adicionales al pagar vuelos de Emirates y flydubai, así como determinados servicios complementarios. También contemplan bonificaciones por compras realizadas en establecimientos asociados al programa: los miembros pueden duplicar sus millas en los socios de Skywards y llegar a triplicarlas con los colaboradores de Skywards Everyday en Dubai Mall. Algunas tarjetas incorporan, además, ventajas vinculadas a los niveles de estatus, con acceso a beneficios exclusivos desde el momento de su contratación.

Un programa que conecta viajes y experiencias cotidianas

Con ‘Miles More Rewarding’, Emirates Skywards quiere mostrar que las posibilidades de disfrutar de sus recompensas no empiezan ni terminan en el aeropuerto. La acumulación de millas se integra en actividades tan diversas como tomar un café, hacer ejercicio, reservar un hotel, comprar o disfrutar de una propuesta de entretenimiento.

De esta manera, el programa amplía su relación con los viajeros y convierte los gastos y actividades del día a día en una oportunidad para preparar nuevas escapadas, acceder a experiencias diferentes o disfrutar de ventajas junto a familiares y amigos. Una fórmula que busca dar mayor utilidad a las millas y acercar el universo de recompensas de Emirates Skywards a distintos momentos de la vida cotidiana.