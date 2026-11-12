La Ruta 66 cumple 100 años: el gran viaje americano que sigue haciendo historia

Desde Chicago hasta Santa Mónica, la histórica ‘Mother Road’ celebra su centenario convertido en uno de los grandes viajes por carretera del mundo. Casi 4.000 kilómetros, ocho estados, pueblos detenidos en el tiempo, moteles de neón y paisajes inolvidables dibujan una ruta que sigue alimentando el espíritu aventurero de viajeros de todas las generaciones.

Hay viajes que empiezan mucho antes de poner el coche en marcha. Recorrer la Ruta 66 es uno de ellos. Su nombre evoca escenas de películas, diners de carretera, moteles con luminosos de neón, antiguas gasolineras y pequeños pueblos que parecen haberse quedado anclados en otra época. También representa esa imagen tantas veces soñada de conducir hacia el oeste hasta alcanzar el océano Pacífico.

El 11 de noviembre de 2026, la carretera más emblemática de Estados Unidos cumplió 100 años. Un siglo después de su creación, la conocida como ‘Mother Road’ sigue siendo mucho más que una vía que conecta Chicago con Santa Mónica: es un símbolo de libertad, aventura y de una forma de viajar en la que el propio camino adquiere tanto protagonismo como el destino.

Con motivo de este aniversario, Civitatis propone descubrir la Ruta 66 a través de algunas de las experiencias que pueden enriquecer el recorrido. Desde contemplar el skyline de Chicago desde el agua hasta sobrevolar Albuquerque en globo, explorar las formaciones de Antelope Canyon o terminar la aventura recorriendo Los Ángeles y Santa Mónica, la plataforma reúne distintas actividades para completar un viaje que invita a combinar carretera, naturaleza, cultura y entretenimiento.

«Recorrer la Ruta 66 es como protagonizar tu propia road movie, pero para que sea un peliculón necesitas que pasen cosas increíbles en cada etapa. Nosotros no entendemos los viajes como una simple ruta en el GPS, sino como una colección de recuerdos perfectos. Nuestro objetivo es que lo que vivas entre Chicago y Los Ángeles sea inolvidable», señala David Fernández, responsable de Comunicación de Civitatis.

De Chicago a Santa Mónica: 100 años de historia sobre el asfalto

La Ruta 66 nació oficialmente el 11 de noviembre de 1926 para conectar Chicago, en Illinois, con Santa Mónica, en California. Su trazado original, de aproximadamente 3.940 kilómetros, atravesaba ocho estados: Illinois, Misuri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California. La carretera permitió conectar numerosas comunidades rurales con los principales núcleos urbanos del país y se convirtió en una vía fundamental para el transporte y los desplazamientos hacia el oeste.

Su historia está ligada a algunos de los grandes episodios del siglo XX estadounidense. Durante la Gran Depresión de los años treinta, miles de familias la utilizaron para desplazarse hacia California en busca de nuevas oportunidades. Más adelante, durante las décadas de los cincuenta y sesenta, se consolidó como una de las grandes rutas turísticas del país, impulsando la aparición de moteles, restaurantes, estaciones de servicio y pequeños negocios que terminaron configurando una estética propia.

La literatura también contribuyó a alimentar su leyenda. John Steinbeck la bautizó como ‘Mother Road’ en su novela Las uvas de la ira, publicada en 1939, una denominación que terminó formando parte de su identidad. La música, el cine y la televisión hicieron el resto, convirtiéndola en uno de los grandes símbolos de la cultura popular estadounidense.

Aunque fue retirada oficialmente de la red de carreteras federales en 1985, la Ruta 66 nunca desapareció del imaginario viajero. Buena parte de su antiguo trazado sigue siendo transitable y numerosos pueblos, museos y establecimientos conservan vivo su legado.

A lo largo del recorrido aparecen lugares tan singulares como la Blue Whale de Catoosa, en Oklahoma, o los automóviles semienterrados de Cadillac Ranch, en Amarillo. Antiguos puentes, gasolineras, restaurantes y establecimientos de carretera completan un itinerario en el que cada parada ayuda a comprender por qué esta vía continúa despertando tanta fascinación.

Chicago, el punto de partida de la gran aventura

La aventura comienza en Chicago, la ciudad desde la que la Ruta 66 emprende su recorrido hacia el oeste. Antes de ponerse al volante, merece la pena dedicar tiempo a descubrir una metrópoli conocida por su arquitectura, sus rascacielos y su espectacular ubicación junto al lago Michigan.

Su skyline es uno de los más reconocibles de Estados Unidos y ofrece diferentes perspectivas para disfrutarlo. Entre las propuestas de Civitatis se encuentran los recorridos guiados por la ciudad, como un free tour por Chicago, y experiencias que permiten contemplar sus edificios desde el agua mediante un paseo en barco por el lago Michigan o un crucero nocturno por el río Chicago y el lago.

Una vez visitada la ciudad, llega el momento de iniciar el viaje. Illinois ofrece algunas de las primeras estampas clásicas de la carretera, con localidades como Pontiac, donde se encuentra el Route 66 Hall of Fame and Museum, y Springfield, antes de continuar hacia Misuri y adentrarse en el corazón del Medio Oeste.

Oklahoma y Texas: los grandes iconos de la carretera

A medida que se avanza hacia el oeste, la Ruta 66 va mostrando buena parte de su personalidad. En Misuri, Kansas, Oklahoma y Texas aparecen algunas de esas pequeñas localidades y curiosidades que han convertido el recorrido en una experiencia diferente a cualquier otro viaje por carretera.

Oklahoma es uno de los estados con mayor vinculación histórica con la ‘Mother Road’. Allí se encuentra la Blue Whale of Catoosa, una enorme ballena azul construida junto a un estanque que se ha convertido en una de las fotografías más populares de la ruta. También merece una parada el Oklahoma Route 66 Museum, en Clinton, donde se puede conocer la evolución de la carretera y su importancia en la historia del país.

En Texas, uno de los lugares más sorprendentes es Cadillac Ranch, situado a las afueras de Amarillo. Esta instalación artística reúne diez automóviles Cadillac semienterrados en el suelo, colocados en línea y cubiertos por capas de grafitis realizados por viajeros de distintas generaciones. Su imagen, tan peculiar como reconocible, se ha convertido en una de las estampas más fotografiadas de la Ruta 66.

En esta parte del recorrido, detenerse en una antigua gasolinera, entrar en un restaurante de carretera o descubrir un pequeño museo local forma parte de la esencia del viaje. No se trata únicamente de avanzar kilómetros, sino de dejar espacio para las sorpresas que aparecen a lo largo del camino.

Nuevo México: moteles de neón y paisajes desde el aire

Al entrar en Nuevo México, el paisaje comienza a transformarse. Las grandes extensiones abiertas, los tonos rojizos y los escenarios desérticos acompañan al viajero mientras la carretera atraviesa localidades que todavía conservan buena parte de la estética clásica de la Ruta 66.

Tucumcari y Albuquerque son dos de las paradas más interesantes de este tramo. La primera mantiene el encanto de los antiguos establecimientos de carretera, con moteles históricos, carteles luminosos y referencias a la época dorada del automóvil. Albuquerque, por su parte, conserva una estrecha relación con la antigua vía: Central Avenue sigue buena parte de su trazado histórico y permite descubrir cómo la ciudad ha integrado ese pasado viajero en su vida actual.

Para contemplar el entorno desde otra perspectiva, Civitatis propone un paseo en globo por Albuquerque. Una experiencia que permite observar desde las alturas el paisaje desértico y montañoso que rodea la ciudad y disfrutar de una de las actividades más singulares que pueden incorporarse a este tramo del viaje.

Arizona: del encanto de Seligman al Gran Cañón

Arizona concentra algunos de los tramos más reconocibles y mejor conservados de la Ruta 66. Localidades como Holbrook, Winslow, Flagstaff, Seligman y Kingman mantienen viva la memoria de la carretera, con establecimientos históricos, tiendas de recuerdos, carteles antiguos y referencias constantes a su pasado.

El recorrido también permite descubrir espacios naturales de gran interés, como el Petrified Forest National Park, donde se conserva un tramo de la histórica carretera. Sus paisajes de tonos ocres y rojizos, junto a los restos de árboles fosilizados que dan nombre al parque, ofrecen una de las imágenes más singulares de Arizona.

Pero esta etapa invita también a realizar algunos desvíos. Uno de los más conocidos conduce hasta Page, donde se encuentra Antelope Canyon, uno de los paisajes naturales más fotografiados del suroeste estadounidense. Sus estrechos pasadizos y paredes de arenisca, modeladas durante miles de años por el agua y el viento, crean un espectacular juego de luces y formas.

Civitatis ofrece diferentes propuestas para visitar el Cañón del Antílope, tanto en su sector Upper como en Lower Antelope Canyon. La visita puede completarse con otros enclaves próximos, como Horseshoe Bend, Glen Canyon Dam o el lago Powell, donde es posible realizar actividades acuáticas como paseos en kayak o en barco.

Otro de los grandes atractivos de esta zona es el Gran Cañón del Colorado. Aunque no forma parte del trazado histórico de la Ruta 66, su proximidad a localidades como Williams y Flagstaff hace que muchos viajeros lo incorporen a su itinerario. Sus inmensas dimensiones, los profundos desfiladeros y las diferentes tonalidades de sus paredes convierten la visita en uno de los grandes momentos de cualquier viaje por el oeste de Estados Unidos.

¿Está Las Vegas en la Ruta 66? Un desvío hacia el mundo del neón

Las Vegas no forma parte del recorrido histórico de la Ruta 66, pero se ha convertido en una de las escapadas más habituales para quienes exploran el oeste estadounidense. Su proximidad a algunos de los tramos de Arizona y su singular oferta de ocio hacen que muchos viajeros decidan incorporarla a su itinerario.

Después de varios días entre pequeños pueblos, carreteras abiertas y grandes extensiones de desierto, la llegada a Las Vegas supone un cambio radical de escenario. Los hoteles temáticos, los casinos, los espectáculos y los luminosos del Strip dibujan una ciudad que parece funcionar a otro ritmo.

Para conocerla, Civitatis propone diferentes experiencias, como un tour nocturno por Las Vegas, un vuelo en helicóptero sobre la ciudad iluminada o la asistencia a algunos de sus espectáculos más conocidos.

La incorporación de Las Vegas refleja también una de las características de los viajes actuales por la Ruta 66: la posibilidad de combinar el recorrido histórico con otros destinos y experiencias del oeste del país. Porque, en una aventura de estas dimensiones, los desvíos también forman parte de la historia.

California y Santa Mónica: el final de la carretera junto al Pacífico

La última etapa atraviesa California y el desierto de Mojave antes de aproximarse a Los Ángeles y, finalmente, alcanzar la costa del Pacífico. A lo largo de este tramo todavía aparecen lugares vinculados a la historia de la carretera, como San Bernardino, donde se encuentra el emplazamiento del primer restaurante McDonald's, inaugurado en 1940.

La llegada a Los Ángeles permite descubrir una ciudad de grandes contrastes, marcada por el cine, la cultura, sus barrios y sus playas. Entre las propuestas de Civitatis para completar esta etapa figuran diferentes visitas y recorridos por Los Ángeles, desde tours por sus principales atractivos hasta visitas a los estudios Warner Bros., recorridos para contemplar el cartel de Hollywood o excursiones por Venice Beach, Santa Mónica y Marina del Rey.

Después de casi 4.000 kilómetros, la Ruta 66 alcanza su destino final en Santa Mónica, frente al océano Pacífico. Allí, junto al famoso muelle de Santa Monica Pier, el cartel que señala el final del recorrido se ha convertido en una de las fotografías más esperadas por quienes completan la aventura.

Es el momento de detener el coche, contemplar el océano y recordar todo lo vivido desde que el viaje comenzó en Chicago. Ocho estados, paisajes cambiantes, ciudades, pueblos, moteles, restaurantes y miles de kilómetros después, la Ruta 66 demuestra que algunos viajes no se miden únicamente por los lugares que se visitan, sino por las historias que se acumulan a lo largo del camino.

Un siglo después de su nacimiento, la ‘Mother Road’ continúa invitando a ponerse en marcha. Porque hay carreteras que conducen a un destino y otras que, como esta, se convierten en el destino mismo.