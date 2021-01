viernes 15 de enero de 2021 , 11:17h

El Teatro Nacional de Taichung recorrerá la delgada línea entre la tecnología y el arte durante el Festival Internacional de Arte de Taiwán, el cual cuenta con 10 programas que cubren una amplia gama de temas, indicó la directora general y artística de dicho espacio cultural, Joyce Chiou, el 12 de enero.



El festival tiene como objetivo convertirse en una plataforma mediante la cual los artistas puedan hacer realidad lo que tienen en su imaginación, indicó Chiou con una promesa de emociones para el público asistente durante una conferencia de prensa en la que se presentó el mismo.



Uno de los programas que se destacó durante la conferencia de prensa fue el protagonizado por Palaces (Palacios), una obra de dos partes escrita por Wu Ming-lun y que será representada del 30 de abril al 2 de mayo, según el teatro. Dicha obra cuenta una historia de 30 años sobre los residentes pasados ​​y presentes de un edificio.



Otra producción es Little Ant and Robot: A Nomad Café (Pequeña hormiga y robot: un café nómada), la cual fue creada por el coreógrafo Huang Yi, quien ha estado trabajando con un robot llamado KUKA desde 2012, según el teatro.



El Teatro Nacional de Taichung también albergará dos programas que ha coproducido con dos instituciones con sede en Taipei durante el festival, siendo uno de ellos protagonizado por la pieza Fox Tales (Cuentos de zorros) de la Compañía de Ópera GuoGuang, la cual está inspirada en historias chinas y japonesas de fantasmas.



The Man with the Compound Eyes (El hombre de los ojos compuestos), una adaptación del libro del mismo título del novelista Wu Ming-yi, protagonizará otro programa del festival. Esta obra contará con la dirección del alemán Lukas Hemleb y comprende elementos de teatro, títeres, una orquesta en vivo y multimedia, apuntó el teatro. Este programa, coproducido con el Taipéi Performing Arts Center, se llevará a cabo los días 24 y 25 de abril.



El festival, que comenzará con la presentación de dos piezas de danza mezcladas con tecnología digital por el coreógrafo japonés Hiroaki Umeda el 20 y 21 de marzo, también incluirá un foro de dos días sobre el uso de la realidad virtual en las artes escénicas, indicó el teatro.