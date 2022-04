La Firma IWC Schaffhausen presenta el Cronógrafo 39 Edición Laureus Sport for Good

martes 26 de abril de 2022 , 09:16h

Con motivo de los Premios Laureus World Sports 2022 en Sevilla, España, IWC Schaffhausen desvela el Portofino Cronógrafo 39 Edición "Laureus Sport for Good" para destacar su apoyo a la labor que Laureus Sport for Good lleva a cabo en todo el mundo. La edición especial está limitada a 1.000 unidades y cuenta con una esfera en el típico azul de Laureus. El grabado en el fondo de la caja muestra el ganador del concurso de dibujo que IWC organiza cada año dentro de todos los programas de Laureus.

El Cronógrafo Portofino 39 Edición "Laureus Sport for Good" es la decimosexta edición especial que IWC lanza en colaboración con la fundación Laureus Sport for Good. Laureus Sport for Good opera en más de más de 50 países y apoya más de 250 programas en todo el mundo. Los programas emplean el deporte para transformar la vida de niños y jóvenes.Su objetivo es promover el cambio social y poner fin a la violencia y la discriminación.

Limitado a 1.000 unidades, este reloj cuenta con una caja de acero inoxidable con un diámetro fácil de llevar de 39 milímetros. La esfera en el típico azul Laureus contrasta con las agujas y apliques rodiados. El cronógrafo está equipado con una correa de piel de becerro negra.



Un grabado de la obra ganadora del concurso de dibujo concurso de dibujo que IWC organiza cada año dentro de todos los IWC en todos los programas Laureus. El dibujo representa las manos unidas como iguales, y fue creado por Jatin Malhan, de 15 años.

Jatin es portero del Club de Fútbol Juvenil Rurka Kalan, en el distrito de Jalandhar (India). El programa en el que participó capacita e inspira a los jóvenes a impulsar el cambio en sus comunidades, promoviendo la tolerancia, el espíritu de comunidad y la de género a través del deporte y la educación.



Los Premios Mundiales del Deporte Laureus son los principales premios deportivos mundiales que honran a los mejores deportistas y equipos de todos los deportes cada año Los nominados son seleccionados por un panel de más de 1300 representantes del mundo de los medios de comunicación.

Los ganadores de los premios son elegidos por el jurado deportivo por excelencia, Laureus World Sports Academy, un colectivo de 71 de las de las mayores leyendas vivas del deporte que ofrecen su tiempo para apoyar a la organización.

LAUREUS SPORT FOR GOOD

Laureus Sport for Good se inspiró en las palabras de su Patrón Fundador, Nelson Mandela, quien dijo en los en la primera edición de los Premios Laureus en el año 2000: "El deporte tiene el poder de cambiar el mundo". para cambiar el mundo". Laureus Deporte para el Bien utiliza el poder del deporte para acabar con la violencia, la discriminación y la la discriminación y las desventajas. Desde el año 2000, Laureus ha llegado y ayudado a cambiar la vida de más de seis millones de niños niños y jóvenes.

Actualmente, Laureus Sport for Good apoya más de 250 programas en más de 50 países que utilizan el poder del deporte para transformar vidas.

El trabajo de Laureus Sport for Good tiene como objetivo abordar seis problemas sociales clave identificados por la ONU que que afectan a los jóvenes de todo el mundo:

- La salud: Mejorar el bienestar mental y fomentar un cambio de comportamiento saludable

- La educación: Aumentar el acceso a la educación y a la formación.

- Mujeres y niñas: Promover la igualdad, el empoderamiento y seguridad

- Empleabilidad: Desarrollar habilidades y crear vías hacia el empleo

- Sociedad inclusiva: Crear comunidades que acepten las diferencias étnicas, culturales y físicas

- Sociedad pacífica: Resolver los conflictos, promover la construcción de la paz en la comunidad y la creación de espacios seguros