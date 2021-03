Sonia Ebiole: 24 horas sin parar de bailar para salvar la danza a las futuras generaciones

jueves 11 de marzo de 2021 , 13:44h

La bailarina Sonia Ebiole se enfrentará este fin de semana al mayor reto solidario de la danza titulado Look at me now. La artista, que ha trabajado con Shakira o Christina Aguilera y ha estado en espectáculos como ‘Forever el Musical’ y ‘Hoy no me puedo levantar’, bailará sin parar durante 24 horas (desde las 9.00h del sábado 13 a las 9.00h del domingo 14 de marzo) para recaudar fondos en favor de las escuelas de danza más afectadas por las restricciones derivadas del COVID 19.

En el evento, al que se podrá acceder en directo desde las redes sociales de la bailarina (@sonione), se podrán aprender una gran variedad de estilos musicales, desde el clásico al urbano, de los ritmos latinos al contemporáneo más moderno. Durante las 24 horas que durará este maratón solidario se irán uniendo al directo diferentes personalidades de la danza, el teatro, la música y grandes influencers para apoyar su retransmisión.

Se ha habilitado un crowfounding para todos aquellos que quieran apoyar el evento con sus donaciones que irán destinadas a las escuelas de danza de España que necesiten ayuda y se adhieran a la iniciativa. La web para las aportaciones es: www.soniaebiole.com

Look at me Now es un evento de ámbito internacional que pretende dar visibilidad al sufrimiento de las escuelas de danza en la pandemia.

El 24H con Sonia Ebiole es una iniciativa muy personal pensada para ayudar a mi gremio que tanto ha sufrido en esta pandemia: “La Cultura ”

Como otros colectivos, tales como la hostelería, el turismo, los teatros, las escuelas de danza y por último y no menos importante los bailarines, que hemos tenido que renovarnos, reinventarnos con las redes sociales, aprendiendo a dar clases online para sobrevivir, hasta hoy en día.

SONIA EBIOLE

Mi vida como profesional de la danza, que inicié a los 8 años, ha ido siempre ligado al arte.

La experiencia de haber recorrido mundo con mi pasión me ha ayudado en mi desarrollo convirtiéndome en una persona extrovertida, constante y responsable, a la que le gusta asumir nuevos retos.

Me siento muy afortunada por todo el apoyo que he tenido de las escuelas de danza a lo largo de mi carrera y es por ello que quiero poner mi granito de arena recaudando la mayor cantidad de dinero posible para las escuelas de danza de España.