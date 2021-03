Las Terrazas de Abama, Mejor Hotel de Golf del Mundo en los International Hotel Awards

miércoles 17 de marzo de 2021 , 12:59h

El resort de 5 estrellas Las Terrazas de Abama, que gestiona My Way Meaningful Hotels, en el sur de Tenerife, ha sido seleccionado como el ‘Mejor Hotel de Golf del Mundo’ (Best International Golf Hotel) en la última edición de los International Hotel Awards (IHA), galardón que obtiene tras haber sido reconocido el pasado mes de noviembre como ‘Mejor Hotel de Golf de Europa’, ‘Mejor Hotel de Golf de España’ y ‘Mejor Hotel de Lujo de España’, también del IHA.

Todos estos reconocimientos vienen a sumarse al de ‘Mejor Resort de España’ (Spain’s Leading Resort) otorgado también el pasado mes de noviembre por los World Travel Awards, popularmente conocidos como los Óscar del Turismo, por considerarse el programa internacional de premios más prestigioso del sector.

La directora de Las Terrazas de Abama, Ángela García Carrasco, ha agradecido el premio al ‘Mejor Hotel de Golf del Mundo’ otorgado por IHA, reconocimiento que, según asegura, “es una recompensa al esfuerzo y dedicación de años de trabajo de todo un equipo de profesionales, altamente cualificado, que trabaja para la búsqueda constante del confort y la satisfacción de nuestros huéspedes, ofreciendo siempre servicios extras que favorecen que el viajero disfrute de una experiencia que trasciende de lo tradicional. La propiedad ha invertido mucho en la excelencia tanto de Las Terrazas como de Abama Golf,, y esto es una prueba de ello”.

Los International Hotel Awards son el estándar internacional de clasificación de complejos hoteleros de 5 estrellas, siendo la única organización que otorga reconocimientos de 5 estrellas a nivel internacional para seleccionar los mejores hoteles y compañías hoteleras del mundo.

Los premios IHA para cada categoría se otorgan a nivel nacional antes de pasar a competir a nivel regional. Los ganadores regionales se inscriben automáticamente en los premios internacionales generales, que en última instancia determinan los mejores resorts y hoteles del mundo. Es por ello que Las Terrazas del Abama ha llegado a alzarse con este reconocimiento internacional, tras previamente haberse coronado con los premios correspondientes a la categoría de Mejor Hotel de Golf a escala estatal y europea.

El resort de 5* de My Way Meaningful Hotels, que opera bajo el sello de Preferred Residences, cuenta con 151 residencias desde las que se puede disfrutar de unas inigualables vistas al océano Atlántico y a la isla de La Gomera, así como el acceso exclusivo al complejo deportivo Abama Golf, propiedad también del mismo grupo inversor y al que los huéspedes del hotel tienen acceso preferencial, siendo ésta una de las grandes fortalezas que han influido en la obtención del galardón internacional.

El complejo cuenta con tres piscinas climatizadas, una tienda de productos gourmet de kilómetro cero, un kids camp, un gimnasio completamente equipado y un buen abanico de experiencias para descubrir la isla de Tenerife adaptadas a todos los gustos. Además, el resort de lujo de Abama ha ido perfilando y adaptando su oferta a las más altas exigencias hasta convertirse en un hotspot gastronómico liderado por el restaurante Melvin by Martín Berasategui.