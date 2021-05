Tener unos glúteos perfectos en pocas semanas

martes 25 de mayo de 2021 , 10:24h

A pocos días de entrar en junio nos entran las prisas por adelgazar y ponernos en forma, pero también por elevar unos glúteos que no ejercitamos mucho con tantas horas sentadas trabajando. Soluciones hay muchas, pero a pocas semanas de la llegada del verano, estas son algunas de las más efectivas y rápidas: aumento de glúteos con ácido hialurónico en LeClinic´s, varias sesiones en cabina con la combinación de emisiones electromagnéticas y eléctricas de Wonder Medical o por supuesto, ejercicios en casa de la mano de Team Fit Madrid, como sentadillas isométricas, hip thrust, cuadrupedia o tijeras atrás.

Los glúteos son una parte del cuerpo a la que se le da mucha importancia ya que aportan armonía y sensualidad a la figura. Por eso muchas personas, en especial mujeres que no están a gusto con esta zona, deciden aumentar el volumen de sus glúteos para ganar confianza. Para conseguir los resultados esperados, existen varios tratamientos que se ajustan a los deseos de cada paciente, siendo el aumento de glúteos con ácido hialurónico, uno de los más demandados y efectivos: “Sin duda es una de las mejores alternativas para aumentarlos sin necesidad de pasar por quirófano, es una intervención rápida en la que aplicamos ácido hialurónico sobre la dermis de los glúteos y después, masajeamos la zona para que pueda expandirse la sustancia de forma correcta” – nos cuentan desde LeClinic´s, con tres clínicas en Madrid en las calles Hortaleza, Alcalá y Velázquez. Con este tratamiento, se consiguen unos resultados inmediatos con una duración aproximada de un año, y la incorporación a la rutina diaria es también inmediata: “Este tipo de tratamientos son cada vez más solicitados, hemos estado muchos meses inactivos por la pandemia y nuestra vida se ha hecho más sedentaria, hemos cogido malos hábitos, etc… lo que hace que los glúteos pierdan firmeza y se caigan. Además existen otras técnicas como la elevación con hilos tensores (sin cirugía) en las que realizamos pequeñas incisiones para insertarlos y que no dejan ni cicatriz ni marca, con resultados visibles desde el primer momento que los colocamos” – añaden desde LeClinic´s.

La opción Wonder para endurecerlos, levantarlos y darles forma

El sistema Wonder Medical (empresa 100% española) produce contracciones extremas y controladas en más de veinte músculos a la vez, desde los más superficiales a los más profundos, entre ellos los glúteos, de una manera rápida, segura y efectiva para tenerlos bien firmes, más grandes y duros. Una sola sesión dura 25 minutos y no requiere tiempo de recuperación. Con dos veces por semana es suficiente para obtener resultados: “Es un sistema de remodelación corporal total que soluciona uno de los problemas estéticos más comunes y demandados actualmente, la pérdida de masa muscular específicamente en glúteos. Además, puede aplicarse a todo tipo de personas sin diferencia de edad, sexo o estado físico. Los músculos más flácidos se rehabilitan y fortalecen, mejora el flujo sanguíneo del tejido circundante y se combate la celulitis y la acumulación de grasa localizada” – nos comenta Alexander Pérez, CEO fundador de Wonder Medical.

Y si estamos teletrabajando… rutina de glúteos en casa

Marcos Lorente, entrenador personal de Team Fit Madrid, recomienda seis ejercicios básicos, con posibles variantes para añadirles un poco más de dificultad, para trabajar los glúteos en casa pero también el bíceps femoral, el abdomen, los cuadríceps y el lumbar:

1/ Plancha abdominal: “Nos apoyaremos en ambos codos y pies, apretaremos el abdomen hacia dentro y también los glúteos, siendo conscientes en todo momento de la respiración. Para complicarlo un poco, elevamos ligeramente una pierna (tres apoyos)”.

2/ Cuadrupedia: “Con las rodillas dobladas 90º, las situamos debajo de la cadera, con manos bajo los hombros y extensión de codos. Elevamos las rodillas ligeramente del suelo, con cuatro apoyos (pies y manos). Le pondremos algo más de dificultad juntando los pies y subiendo ligeramente uno”.

3/ Sentadillas: “Los pies separados a la altura de los hombros con una leve apertura hacia fuera de las puntas de los pies, sin levantar talones del suelo al bajar y sacando rodillas en dirección a las punteras. Sacamos pecho y para hacerlo más complicado, un pequeño salto”.

4/ Hip Thrust (extensión de cadera): “Tumbados boca arriba con los brazos cruzados sobre los hombros o extendidos a lo largo del cuerpo (más sencillo). Las rodillas, dobladas, y las punteras ligeramente abiertas para mayor acción del glúteo. Elevamos cadera apretando glúteo y abdomen hacia dentro en la parte superior y bajamos despacio. Podemos complicarlo realizando el movimiento a una pierna, colocando la zona escapular en altura o juntando las plantas de los pies”.

5/ Tijeras atrás: “Realizamos una zancada atrás no demasiado extensa, la idea principal es doblar la rodilla de la pierna que se desplaza atrás acercándola al suelo, teniendo cuidado de no levantar el talón de la pierna que queda delante. Más difícil, la sentadilla búlgara, colocando el pie de la pierna que haría la zancada atrás en altura y realizando el movimiento de flexión de rodilla, acercándola al suelo y elevando con la espalda recta”.

6/ Sentadilla isométrica: “Apoyando la espalda en la pared y con una flexión de rodillas a 90º, aguantamos en esa posición. Más complicado si hacemos presión hacia la pared o ponemos algo de peso sobre las piernas”.