Paradiso y Two Schmucks visitan dos días consecutivos Guru Lab

viernes 28 de mayo de 2021 , 10:52h

Salmon Guru, el buque insignia de Diego Cabrera en Madrid, no deja de engrosar su palmarés: en la última edición de los premios de la feria especializada FIBAR, fallados en noviembre de 2020, se reconoció a Adrián Sehob como Mejor Barman y a Salmon Guru (local del que es bar manager) como Mejor Coctelería de España, y ahora, en la undécima edición de World Class Competition, el certamen de mixología más importante del mundo organizado por Diageo, la nueva carta de cócteles del bar (con la novedad de ser interactiva, con tecnología 3D y realidad aumentada para ofrecer una experiencia de consumo inédita) ha recibido el premio a Mejor Carta Digital de España.

Pero además sigue defendiendo su puesto en la lista ‘The World’s 50 Best Bars’, que identifica y reconoce los bares más influyentes del momento, así como a los profesionales más destacados del sector de la mixología, y de la que también forman parte otros dos locales españoles: Paradiso —carrer Rera Palau, 4. Barcelona—, con Giacomo Giannotti al frente, y Two Schmucks —carrer Joaquín Costa, 52. Barcelona—, de Moe Aljaff y A.J. White. Ahora, en el marco de Madrid Fusión y Drinks Show —la feria de gastronomía más importante del mundo y su equivalente en el sector de las bebidas—y con motivo del quinto aniversario de Salmon Guru, abierto en 2016, tiene lugar una iniciativa que acoge a sus dos compañeros de lista en dos jornadas exclusivas. «Madrid comienza a estar a tope, recuperando el ritmo al que acostumbra y que merece, y nuestro equipo está encantado de recibir a nuestros amigos, de mirar hacia adelante, de estar al fin de vuelta», comenta Diego. Las visitas de Paradiso y Two Schmucks adoptarán el formato de pop up en dos días consecutivos y tendrán lugar en Guru Lab, el laboratorio creativo que el argentino abrió para desarrollar las nuevas propuestas de los negocios que dirige y organizar experiencias a puerta cerrada en torno a la gastronomía y la coctelería, para empresas y particulares.

DOS GUEST BARTENDERING DE ALTURA

El lunes 31 de mayo, Diego recibirá a los bartenders de origen nórdico Moe Aljaff y A.J. White, de Two Schmucks, pequeño bar artesanal inaugurado en 2017 en El Raval que acaba de reabrir tras una pausa obligada. En este pop up y de la mano de Mezcal Unión, ofrecerán algunas de las creaciones en las que actualmente están trabajando, resultado de un largo proceso experimental, y mostrarán ese carácter que ha convertido su bar en uno de los establecimientos más aspiracionales de la Ciudad Condal. «Los asistentes pueden esperar un montón de mezcal y algunos cócteles también», bromea Aljaff, quien junto con su socio sacó adelante un bar concebido al inicio como un concepto efímero, sin ayuda de inversores y en una ciudad cuyo idioma desconocían. Two Schmucks es una marca que nació autosuficiente, consciente de sí misma y con el objetivo de reflejar al 100 % la personalidad de sus creadores.

Por otro lado, el mes de junio se estrenará con la visita de Giacomo Giannotti, bartender al frente de Paradiso, coctelería situada en el barrio barcelonés del Born y propiedad de Grup Confiteria, que esconde un singular speakeasy al que se accede a través de la puerta frigorífica de un pastrami-bar. El italiano es artífice del éxito del clandestino gracias a una propuesta formada al 75 % por cócteles de autor, de los que destaca su presentación y su capacidad de sorprender al cliente a nivel sensorial. Durante esta jornada y desde las 20.00 horas, hará un adelanto de una carta en pleno proceso de cambio, muy innovadora y cuyas creaciones se inspirarán en fenómenos del universo, como nubes y tornados. Su sponsor en esta participación será Campari Academy.