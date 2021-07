La coctelería Salmon Guru cumple cinco años

martes 06 de julio de 2021 , 10:33h

La atrevida y loca coctelería Salmon Guru acaba de cumplir un lustro como referente indiscutible de las tendencias mundiales en mixología. Galardonada con los más prestigiosos reconocimientos, Salmon Guru ha logrado posicionar la capital de España dentro del circuito coctelero mundial y basa su éxito en una propuesta absolutamente única, que surge de la creatividad y la experiencia de su equipo, cuyos integrantes se hacen llamar Salmonetes. Por todo ello, no es de extrañar que Diego Cabrera, su artífice, no quiera conformarse con un aniversario al uso: su voluntad, hasta final de año, es sumar celebraciones a la agenda del bar y recibir a algunos de los mejores bartenders del mundo, más que compañeros de profesión, amigos. «No somos mucho de aniversarios —comenta Diego—, pero es que este año tenemos mucho que festejar: cumplimos cinco años, que se dice pronto; seguimos activos y más vivos que nunca gracias a un gran equipo que lo da todo día a día, y estamos impacientes por volver a vernos las caras».

Estos festejos, que encuentran a la coctelería en su punto óptimo de madurez, continúan la línea marcada a principios del mes pasado, cuando Diego abrió las puertas de Guru Lab —su espacio de I+D, un laboratorio creativo donde desarrolla las nuevas propuestas de todas sus líneas de negocio, y donde dirige y organiza experiencias muy exclusivas en torno a la gastronomía y la coctelería— a los barceloneses Two Schmucks, de Moe Aljaff y Paradiso, de Giacomo Giannotti. Sus visitas adoptaron un formato de pop up, con el objetivo de recrear el espíritu de sus propios locales y sus cócteles más emblemáticos, así como de compartir experiencias, ideas creativas y adelantos de sus nuevas cartas. «Madrid vuelve a estar a tope, recuperando el ritmo de siempre. Estamos encantados de recibir a nuestros amigos, de mirar hacia adelante y de estar al fin de vuelta», asegura Diego.

UNA AGENDA IRREPETIBLE

El mes de julio se estrenará con la visita de Benjamin Cavagna, de 1930, bar milanés que presume de ubicación secreta y un logrado ambiente de época, que contrasta con su visión futurista de la coctelería. En septiembre se espera, por un lado, a Jad Ballout, quien ha reinventado el panorama mixológico en Beirut con su proyecto Dead End Paradise, localizado en un callejón sin salida; lo apoteósico de su propuesta se contrarresta con una divertida carta de cócteles de inspiración Tiki. Y por otro, a Vassilis Kyritsis, al frente de The Clumsies, concebida como un hogar desde el punto de vista estético. Ya en octubre, Salmon Guru dará la bienvenida a Jorge Álvarez Conde, propietario de Overall, restaurante-taller de coctelería, que ha revolucionado el tranquilo pueblo ibicenco de Santa Gertrudis. Pronto se incorporarán a la agenda las coctelerías Atelier Cocktail Bar (Las Palmas), Himkok (Oslo) y Little Red Door (París).

También tendrán lugar cenas Armonía —en las que el chef ejecutivo del grupo, Víctor Camargo, promete hacer explotar nuestros sentidos—; talleres; charlas y masterclasses; la presentación de piezas de edición limitada y de una carta efímera de cinco cócteles, realizada con los mejores destilados [Roku gin, Hibiscus, Galanga y Pimienta de Sichuan; Maker's Mark Bourbon macerado con Oud y semillas de cacao; Sipsmith gin, Konjac y Pomelo; Macallan 12 años whisky, macerado con Lemon Grass, Yuzu y Agua de coco; Brugal 1888 ron, con sirope de Chai y Schweppes limón], disponible tanto en Salmon Guru como en Viva Madrid —la taberna inusual de Diego Cabrera—, y el lanzamiento del vermú homónimo Viva Madrid, entre otras muchas iniciativas. Y ojo, «esto es solo el principio», advierte Cabrera. Lo dinámico y efímero de las propuestas, así como la importancia de los bartenders invitados, hace que el aforo de las actividades sea excepcionalmente limitado para aquellos privilegiados que estén muy atentos a las redes de @SalmonGuru y @GuruLabMadrid y reserven tan pronto como se anuncien las fechas.

SALMON GURU WITBIER

Además, en el marco del aniversario y en colaboración con la cervecera La Quince Brewing CO., Diego y su equipo han lanzado Salmon Guru Witbier, una cerveza artesanal de trigo única en el mercado, con yuzu y cardamomo. Su transgresor diseño refleja el espíritu diferencial de Salmon Guru y es obra de Juaay, artista gráfico local y colaborador habitual de la casa que reinterpreta libremente las locuras de los Salmonetes y que, bajo el paraguas conceptual de Rhapsody Parody, nos irá sorprendiendo a lo largo de este aniversario.