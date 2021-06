Blackswann (cantante): A día de hoy tenemos menos notoriedad las mujeres

Jennifer (alias Blackswann) es una mallorquina de nacimiento y madrileña de adopción, que se considera una apasionada desde su niñez de todas las disciplinas artísticas. Ahora ha entrado en el mundo de la música con ese alias que viene de la obra y la película ‘El lago de los cisnes’, “me puse este nombre artístico ya que me sentí muy identificada con la película cuando la vi, por la historia que cuenta de una chica que persigue un sueño hasta el final y lucha por conseguirlo…”

Con esta mujer artista multidisciplinar hemos podido conversar, pocos días después del lanzamiento de su primer single…

¿Jennifer o Blackswann?

Blackswann para la música y Jennifer para mi gente y mi vida personal.

Blackswann es mi faceta como artista y para lo que hoy en día dedico parte de mi tiempo

Entonces vamos a diferenciar…

¿Quién es Jennifer?

Jennifer es una chica que le gusta estar con su gente, compartir con amistades, viajar, leer un buen libro, hacer deporte, componer música y muchas cosas que hago en mi día a día como cualquier persona.

¿Quién es Blackswann?

Blackswann es mi faceta como artista y para lo que hoy en día dedico parte de mi tiempo, es para mí una pasión poder componer música, estar en estudios grabando, pensando los conceptos de mis próximos proyectos y formándome día a día para poder crecer como artista.

Jennifer estudia arte dramático y desde los 16 años ha estado sumergida en el mundo de la moda y la danza…

De las pasarelas al escenario, es decir de la moda a la canción, ¿qué diferencias hay?

Al final es un mundo artístico que tiene ciertas similitudes, pero la música se diferencia ya que con mis canciones puedo transmitir un mensaje con el que puedan sentirse identificadas muchísimas personas.

¿Por qué el cambio?

Siempre mi pasión ha sido la música y parte de mi vida ha estado ligada a ella de alguna forma, aunque haya pasado por otros caminos artísticos como son la moda y la danza, siempre encontré que la música era mi pasión y por eso di el paso de dedicarme a ello.

¿Seguirás ligada a la moda?

Siempre la moda va a estar ligada a mis proyectos, en todos mis videoclips se palpan mucho en los vestuarios que utilizo y en el arte que plasmo en ellos, y sería mi sueño poder colaborar en un futuro con una de las grandes marcas de moda a nivel internacional.

¿Vas a ser una cantante vestida a la moda?

Yo siempre me empapo de la tendencias que hay en el momento, pero tengo un estilo propio muy personal y no me pongo cualquier cosa solo porque esté de moda.

La pasarela y la canción ¿son dos caras de la misma moneda, es decir del espectáculo?

No nada que ver, en la pasarela muestras el arte de otra persona con un diseño, en los escenarios muestras el arte de tu propia música, son cosas bastante distintas, pero como decía antes se enlazan en una sola cosa llamada arte.

Blackswann es la cantante, pero también es el proyecto: un concepto global de música, moda, videos y coreografías…

Define tu música

Mi música se puede catalogar como música urbana, pero intento siempre innovar con nuevas fusiones y sonidos para hacerla diferente y con personalidad.

¿Por qué música urbana?

Me encanta este género musical y creo que es bastante abierto y dentro de él se pueden encontrar muchas fusiones con otros géneros y estilos.

¿Dispuesta a todo con tal de triunfar?

Por supuesto que estoy dispuesta a todo para llegar a mis objetivos, pero siempre y cuando estén dentro de mis principios.

¿A qué dirías que no?

Simplemente diría que no a todo lo que no estuviese dentro de mis principios y de mi ética moral.

Ser mujer ¿te lo hace más fácil o más difícil en este mundillo?

A día de hoy por desgracia seguimos teniendo mucha menos notoriedad las mujeres y a veces el mundo de la música sigue siendo algo machista, pero vengo con todo para cambiar esos pensamientos errados.

Un apunte, entre sus ídolos y referencias musicales hay una mezcla un tanto ecléctica…

Freddie Mercury, J Balvin, Ozuna, Myke Towers, Jennifer López, Christina Aguilera, Doja Cat y muchísimos más artistas que me inspiran con su música y cómo han llevado su carrera musical y su vida.

“Lejos de aquí” es el primer sencillo de Blackswann, que se lanzó el pasado 28 de mayo en todas las plataformas digitales y en youtube…

¿Qué supone para ti “Lejos de aquí”?

Para mí ‘Lejos de aquí’ es el tema más especial que he compuesto hasta el momento, me inspiré en plena pandemia para crear buenas vibras en una situación tan complicada.

Lejos de aquí, ¿hacia dónde quieres ir?

Pues quiero ir a conseguir todas mis metas y mis sueños, simplemente llegar hasta lo más alto.

Después de “Lejos de aquí” ¿qué viene?

No puedo contar mucho, pero viene muchísima música y arte en mis próximas producciones.

¿Qué quieres expresar con tus canciones?

Buenas vibras y que la gente se alegre, baile y se pueda sentir identificada con mi música.

Por último ¿qué voy a ver y oír en una actuación tuya?

Vais a ver todo de mí, todas mis canciones, mi energía y que lo voy a dar todo hacia mi público.