La instalación inmersiva The Tales From Where the Land Emerged gana premio Red Dot

lunes 23 de agosto de 2021 , 11:14h

La instalación inmersiva The Tales From Where the Land Emerged (los cuentos de donde surgió la tierra), comisariada por Legend Archaeology Team (LAT, siglas en inglés) para promocionar el distrito de Hualien, ha sido seleccionada recientemente como ganadora del premio Red Dot "Best of the Best" en la categoría de diseño de marcas y comunicación.

La exposición ganadora se exhibió en un pabellón dedicado a dicha metrópoli del este de Taiwán en la Expo Creativa de Taiwán 2021 en abril. La obra de arte interactiva permite a los espectadores interactuar con la obra utilizando los cinco sentidos, añadió la oficina.

El diseño del pabellón se inspiró en la arquitectura con losas de los aborígenes bunun. La instalación principal se compone de miles de losas de mármol desechadas, que ilustran la hermosa y agreste naturaleza de Hualien, añade el comunicado.

El LAT está formado por un conjunto de artistas y organizaciones locales con sede en Hualien, que incluyen a Into the Woods & Co., JIC Media Group, Olifa Hsieh, P.Seven, Temperature, Wang Yu-hsuan y We Do Group, según la oficina.

Creado en 1955, el premio Red Dot es uno de los mayores y más distinguidos concursos de diseño industrial del mundo, y recibe cada año más de 18.000 candidaturas de profesionales del diseño, empresas y organizaciones de más de 70 países y territorios.