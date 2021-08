La leyenda del tiempo de Camarón, disco de la semana, el universo del nuevo flamenco

jueves 26 de agosto de 2021 , 09:51h

El sueño va sobre el tiempo / Flotando como un velero / Flotando como un velero / Nadie puede abrir semilla / En el corazón del sueño / En el corazón del sueño

El concepto de clásico atemporal se ajusta a la perfección con este disco. El icónico Camarón de la Isla firmaba en 1979 un disco rompedor para la época que desbordaba originalidad bajo la dirección artística y producción de Ricardo Pachón. Influencias a caballo entre tradición y vanguardia como son Kiko Veneno, Raimundo Amador, Jorge Pardo y Tomatito, formaban parte del elenco de artistas que encontraron su esencia marcada por la autenticidad en estos tiempos. “La leyenda del tiempo”, una de las canciones más sentenciadoras de la historia de la música española, es el corte que abre el álbum y que sumerge a la audiencia en el universo del “nuevo flamenco”.

LA LEYENDA DEL TIEMPO (ED. LIMITADA SPLATTER 2021)

La leyenda del tiempo es el décimo álbum de estudio del cantaor español Camarón de la Isla, publicado el 16 de junio de 1979 por PolyGram. Está considerada una de las obras más importantes de la historia del flamenco.

Un disco revolucionario, que espantó en un primer momento a los puristas, para posteriormente ser considerado un clásico y no fue un éxito de ventas en un principio porque recibió muchas críticas por parte del público más purista, ya que como recuerda su productor Ricardo Pachón "algunos devolvían el disco porque decían que ese no era Camarón". Camarón, en una entrevista realizada posteriormente a la publicación de La Leyenda del Tiempo, declaraba que "cuando hago un disco no pienso en lo que van a decir, porque yo sé que de momento no lo van a entender, tiene un cierto tiempo para que lo entiendan”, está considerada una de las obras más importantes de la historia del flamenco.

TEMAS:

La leyenda del tiempo (Federico García Lorca/ Ricardo Pachón) – (Bambera) 3:41

Romance del Amargo (García Lorca/Pachón) – (Bulerías por soleá) 3:47

Homenaje a Federico (García Lorca/Pachón/Kiko Veneno) – (Bulerías) 4:10

Mi niña se fue a la mar (García Lorca/Pachón/Veneno) – (Cantiñas de Pinini) 3:05

La Tarara (Trad. Arr. Ricardo Pachón) – (Canción) 3:46

Volando voy (Veneno) – (Rumba) 3:25

Bahia de Cádiz (Pachón/Fernando Villalón) – (Alegrías de baile) 2:56

Viejo mundo (Omar Khayyám/Veneno) – (Bulerías) 2:45

Tangos de la Sultana (Antonio de Casas/Pachón/Francisco Velázquez) – (Tangos) 4:29

Nana del caballo grande (García Lorca/Pachón/Gualberto) – (Nana) 4:58

CON:

Camarón: voz / Tomatito: guitarra flamenca / Raimundo Amador: guitarra flamenca / Jorge Pardo: flauta / Manolo Marinelli, del grupo Alameda: teclados / Rafael Marinelli, del grupo Alameda: piano / Pepe Roca, del grupo Alameda: guitarra eléctrica / Gualberto Garcia: sitar / Rubem Dantas: percusiones / Tito Duarte: percusiones / José Antonio Galicia: percusiones / Manolo Soler: Palmas y baile / Antonio Moreno "Tacita": palmero, batería / Pepe Ébano: bongó / Manolo Rosa, del grupo Alameda: Bajo