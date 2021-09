Vamos a realizar el camino del oro líquido checo…

Porque cuando alguien menciona la República Checa, a mucha gente le viene en mente sobre todo Praga o la cerveza. Por eso vamos a presentar varias minicervecerías checas interesantes que se pueden ver por el camino a través de la República Checa. Denominamos “minicervecería” a un fabricante que produce menos de 1 millón de litros de cerveza al año.

En el territorio de Bohemia, Moravia y Silesia encontrarás unas 500 minicervecerías de este tipo. Gracias a este volumen menor pueden especializarse en un determinado tipo de cerveza o “jugar” con diversos tipos de cebada y lúpulo.

Los checos son los mayores consumidores de cerveza per cápita del mundo.

La primera escuela de cerveceros en el mundo surgió en Bohemia a finales del siglo 18. Desde 1816 se imparten en el país cursos superiores especializados de cocción de cerveza y desde 1868 existen escuelas medias profesionales que forman especialistas para las cervecerías checas.

La cerveza de barril está recuperando su lugar entre los checos. La reapertura de bares y restaurantes ha devuelto el consumo de cerveza a las cifras anteriores a la pandemia.

El mayor productor de cerveza del país, Pilsner Urquell, anunció una subida de un 3% de media para la mayor parte de sus productos desde octubre. Según la agencia de noticias ČTK, casi todos los productores están adoptando medidas similares.

La elaboración de cerveza casera cobra popularidad entre los checos, que disfrutan de una mayor variedad de sabores por un precio más económico.

Cervecería Kocour en Varnsdorf

Una cerveza deliciosa se produce en Bohemia del Norte, en la ciudad Varnsdorf que se encuentra cerca del Parque Nacional České Švýcarsko (Suiza Checa). La cervecería fue fundada hace un par de años y prepara cervezas utilizando más de diez estilos cerveceros los cuales se basan en las condiciones, en el uso de diversos lúpulos y cebadas, en el tipo de fermentación, así como en la colaboración de cerveceros provenientes de distintas partes del mundo, así es como surgen nuevas e interesantes categorías de cervezas. Puedes probar todo en el restaurante de cervecería también durante diversos eventos. Aquí ofrecen cervezas claras, oscuras, ahumadas, también ámbar, extra amargas o frutales. La cervecería centra su esfuerzo en ofrecer una variedad de cervezas especiales, desde lagers fuertes hasta diversas cervezas de alta fermentación de tipo weizen, stout, saison y pale ale. Si llegas al norte de Bohemia, no olvides visitar la cervecería.

En Modrava, en el mismo centro de Šumava, en la rivera del riachuelo Roklanský, abrió la nueva cervecería Lyer con taberna y alojamiento

Cervecería Lyer en Šumava

Hace un par de años, en Modrava, en el mismo centro de Šumava, en la rivera del riachuelo Roklanský, abrió la nueva cervecería Lyer con taberna y alojamiento. Fue construida sobre los cimientos viejos de un antiguo edificio agrícola ya demolido. Esta minicervecería destaca por una instalación interesante – el uso de bomba térmica para refrigerar el mosto de cerveza y los tanques de fermentación y de lager, produciendo a la vez agua caliente. La aplicación de esta instalación reduce considerablemente el consumo energético de la cervecería y de este modo asegura una producción más ecológica en el corazón del parque nacional. Puedes tomar cerveza en la taberna asociada a la cervecería o llevártela en botellas PET a tu casa.

Cervecería Clock en Potštějn

Potštejn es un pueblo pequeño que se extiende en la zona somontana de las montañas Orlické hory, en Bohemia del Este. Sin la cervecería local y el castillo el cual era monumental en sus tiempos pero en la actualidad está en ruinas, quizás no hubiera ni motivo para llegar a visitar este lugar. ¡Gracias a la cervecería Clock sí lo hay! El entusiasmo, los mejores productos, métodos inhabituales – es lo que en resumen representa la cervecería en Potštejn. En el restaurante de cervecería de aquí podrás degustar cervezas de diversos tipos y de todas las partes del mundo. ¿Qué tipo de cervezas podrás probar aquí? Prácticamente todas. La Clock 12° APA con fermentación alta, la cerveza negra Exorcist 14° Foreign Extra Stout, la cerveza de trigo Goldie 11° Weizenbier, la cerveza clara de barra Hector 10° o la cerveza ámbar de fermentación baja Maid 12°.

Cervecería Dva kohouti (Dos gallos) en Praga

El establecimiento praguense Dva kohouti incluye la cervecería con la barra bajo el mismo techo. El fundador de la cervecería es, entre otras cosas, el maestro cervecero Adam Matuška que gana premios internacionales con sus cervezas. La cervecería se encuentra en el patio de un bloque de casas en el barrio praguense Karlín. Según el criterio de los especialistas en cerveza locales, es imposible encontrar en Praga una cerveza de tipo Pilsner que sea mejor que la de aquí. ¿Tendrán razón? Ven y te convencerás.

Cervecería municipal de Znojmo

Una de las cervecerías más bellas en República Checa se encuentra en Moravia, en la ciudad Znojmo, a unos pocos metros de distancia de la rotonda de Santa Catalina de donde puedes disfrutar de vistas bellas al Parque Nacional Podyjí. En la actualidad, la cervecería ofrece once tipos de cerveza en total – cerveza no filtrada, oscura, de barra, y hasta seis cervezas especiales que se preparan en el transcurso de todo el año. Durante el año, los visitantes de la cervecería pueden degustar los lagers de Znojmo de 11° y 12° y la cerveza especial clara no filtrada Zetko 14 que destaca por su delicado aroma a cítrico. Dentro del área se puede hacer también una excursión a la cervecería guiada por el maestro cervecero. Durante el programa podrás también probar el sabor de cebadas especiales, oler el aroma de diversos tipos de lúpulo y degustar las mejores cervezas de la localidad.